НАСА и ISRO запускают спутниковую миссию NISAR для мониторинга изменения климата

В рамках совместных усилий, направленных на более глубокое понимание влияния изменения климата на экосистемы Земли, НАСА и Индийская организация космических исследований (ISRO) объявили о запуске в начале 2024 года миссии радиолокационного спутника NISAR. Эта новаторская миссия направлена ​​на предоставление комплексных и подробную информацию о двух ключевых экосистемах: лесах и водно-болотных угодьях, которые играют решающую роль в регулировании выбросов парниковых газов.

Оснащенный передовыми радиолокационными системами, спутник NISAR будет проводить частое сканирование суши и ледяных поверхностей Земли, собирая данные каждые 12 дней. Эти данные будут способствовать улучшению нашего понимания процессов улавливания и выброса углерода в этих экосистемах. Леса выступают в качестве ценных поглотителей углерода, сохраняя углерод в деревьях, а водно-болотные угодья удерживают значительные количества углерода в слоях почвы. Нарушения в работе этих систем могут усилить выбросы углекислого газа и метана, тем самым усугубляя глобальное потепление.

Ученый проекта NISAR в Лаборатории реактивного движения НАСА Пол Розен подчеркнул важность этой миссии, заявив, что радиолокационная технология на борту спутника NISAR предложит комплексную картину суши и льда планеты, давая решающее представление об их динамических изменениях с течением времени. .

На изменения в лесном хозяйстве и землепользовании в настоящее время приходится примерно 11% чистых выбросов парниковых газов, вызванных деятельностью человека. Проникая через полог леса и отражая радиолокационные волны от стволов деревьев и земли, NISAR позволит исследователям оценивать плотность лесного покрова и отслеживать изменения. Эти данные улучшат наше понимание того, как вырубка лесов по всему миру влияет на углеродный цикл и способствует глобальному потеплению.

Несмотря на то, что водно-болотные угодья занимают всего лишь 5–8% поверхности суши Земли, они содержат в почве значительное количество углерода, составляющее примерно 20–30% от общего количества углерода. Водно-болотные угодья также служат основным природным источником метана, мощного парникового газа, особенно во время затопления. И наоборот, когда водно-болотные угодья высыхают, выделяется углекислый газ, поскольку накопленный углерод подвергается воздействию кислорода. Мониторинг водно-болотных угодий, проводимый NISAR, позволит отслеживать характер наводнений, сезонные и долгосрочные изменения и предоставлять важную информацию для управления этими экосистемами в отношении выбросов парниковых газов.

Помимо своей роли в мониторинге экосистем, спутник NISAR будет собирать данные о движении суши, помогая исследователям понять различные природные явления, такие как землетрясения, извержения вулканов, оползни и даже движения ледников и морского льда. Этот многомерный подход обеспечит комплексное представление об изменяющейся динамике Земли.

С запуском спутниковой миссии NISAR ученые и политики получат доступ к огромному количеству данных, которые будут способствовать принятию обоснованных решений и разработке эффективных стратегий по смягчению последствий изменения климата и его пагубных последствий для нашей планеты.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое спутниковая миссия NISAR?

Спутниковая миссия NISAR — это совместная работа НАСА и Индийской организации космических исследований (ISRO) по запуску радиолокационного спутника для мониторинга и понимания воздействия изменения климата на экосистемы Земли с упором на леса и водно-болотные угодья.

2. Как спутник NISAR будет способствовать мониторингу изменения климата?

Оснащенный передовыми радиолокационными системами, спутник NISAR будет сканировать сушу и ледяную поверхность Земли каждые 12 дней, собирая данные о лесах и водно-болотных угодьях. Эти данные помогут исследователям понять захват и выбросы углерода в этих экосистемах, предоставив ценную информацию о углеродном цикле и его вкладе в глобальное потепление.

3. Какова важность мониторинга лесов и водно-болотных угодий с точки зрения изменения климата?

Леса накапливают углерод в своих деревьях, что делает их важными поглотителями углерода, а водно-болотные угодья удерживают значительное количество углерода в слоях почвы. Любое нарушение этих экосистем может ускорить выброс углекислого газа и метана, усиливая глобальное потепление. Мониторинг этих территорий помогает нам понять их роль в регулировании выбросов парниковых газов и формирует стратегии по их сохранению.

4. Как NISAR будет осуществлять мониторинг экосистем водно-болотных угодий?

NISAR будет отслеживать характер наводнений на водно-болотных угодьях, отслеживая сезонные и долгосрочные изменения. Собирая данные о выбросах парниковых газов и наводнениях, эта информация поможет в управлении экосистемами водно-болотных угодий и смягчении их воздействия на изменение климата.

5. Какие еще данные будет собирать NISAR?

Помимо мониторинга экосистем, спутник NISAR будет собирать информацию о движении суши, например, о землетрясениях, извержениях вулканов, оползнях, а также о движении ледников и морского льда. Эти всеобъемлющие данные будут способствовать лучшему пониманию динамики изменения Земли.