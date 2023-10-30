НАСА и ISRO объединяют усилия для изучения экосистем Земли и изменения климата

НАСА и Индийская организация космических исследований (ISRO) объявили о новаторском проекте сотрудничества, известном как миссия NISAR, сокращенно от миссии NASA-ISRO с радаром с синтезированной апертурой. Эта совместная миссия направлена ​​на обеспечение всестороннего понимания экосистем Земли и их влияния на изменение климата.

В отличие от предыдущих радиолокационных миссий, NISAR будет использовать две радиолокационные частоты, L-диапазон и S-диапазон, для сбора подробной информации о поверхности Земли. Составляя карту лесных и водно-болотных экосистем планеты, NISAR прольет свет на их роль в глобальном углеродном цикле и образовании парниковых газов.

Ожидается, что дата запуска миссии будет определена в следующем году, и она предоставит уникальную возможность изучить окружающую среду Земли в беспрецедентных подробностях. Благодаря своему глобальному охвату и возможностям быстрого реагирования NISAR будет играть решающую роль в усилиях по реагированию на стихийные бедствия, предоставляя данные, которые помогут оценить и смягчить ущерб, причиненный такими стихийными бедствиями, как землетрясения.

Более того, NISAR предложит политикам ценный инструмент для решения насущной проблемы изменения климата. Предоставляя легкодоступные данные об экосистемах Земли, он позволит чиновникам формулировать планы действий и принимать обоснованные решения для решения проблем, связанных с глобальным потеплением.

НАСА и ISRO тесно сотрудничают в рамках миссии NISAR с 2014 года. Вклад НАСА в проект включает радар с синтезированной апертурой L-диапазона, подсистему связи для научных данных, приемники GPS и твердотельный самописец. С другой стороны, ISRO предоставит автобус космического корабля, радар S-диапазона, ракету-носитель и все необходимые услуги по запуску.

Это сотрудничество между двумя ведущими космическими агентствами свидетельствует о важности международного сотрудничества в решении глобальных проблем. Объединив свой опыт и ресурсы, НАСА и ISRO прокладывают путь к лучшему пониманию экосистем Земли и более эффективному реагированию на изменение климата.

FAQ

Какова миссия НИСАР?

Миссия NISAR, созданная в результате сотрудничества НАСА и ISRO, направлена ​​на изучение экосистем Земли и их роли в изменении климата. Он будет использовать две радиолокационные частоты для сбора подробной информации о поверхности планеты.

Что будет изучать НИСАР?

NISAR сосредоточится на картировании лесных и водно-болотных экосистем Земли и их вклада в глобальный углеродный цикл. Он также будет изучать стихийные бедствия, такие как землетрясения и изменения на поверхности Земли.

В чем значение НИСАР?

Данные NISAR предоставят ценную информацию для усилий по реагированию на стихийные бедствия и помогут смягчить последствия стихийных бедствий. Кроме того, это поможет политикам принять меры по устранению последствий изменения климата.