Экологические ограничения, которые экономисты не учли

Недавнее обновление концепции планетарных границ выявило степень, в которой экономическая деятельность человека отрицательно влияет на окружающую среду. Понятие планетарных границ было впервые введено в 2009 году учеными Йоханом Рокстремом и Уиллом Стеффеном с целью выявления ключевых категорий экологического ущерба и определения степени, в которой система Земли может восстановиться от такого ущерба. Обновление, проведенное океанографом Кэтрин Ричардсон, показывает, что из девяти установленных границ только три не были пересечены. Это рисует мрачную картину нынешнего состояния окружающей среды.

Чего экономисты не смогли осознать, так это того, что вся экономическая деятельность неразрывно связана с природной средой и имеет для нее последствия. За последнее столетие развитие технологий и рост населения значительно повысили уровень жизни, но ценой больших потерь для окружающей среды. Три границы, которые еще не преодолены, — это закисление океана, аэрозольное загрязнение и истощение стратосферного озона. Однако важно отметить, что эти границы взаимосвязаны, и пересечение одной границы может иметь каскадные последствия для других.

Установленные границы охватывают целый ряд экологических повреждений, включая потерю биоразнообразия, истощение пресной воды, землепользование, выбросы парниковых газов, закисление океана, химические выбросы и перегрузку питательными веществами. Законы физики диктуют, что на самом деле ничто не исчезает с Земли; оно просто меняет форму. Это означает, что вся экономическая деятельность оставляет после себя отходы в различных формах.

Хотя пересечение этих границ не приводит к немедленной катастрофе, оно указывает на то, что человечество вступило на опасную территорию. Крайне важно, чтобы мы поняли взаимосвязанность этих границ и приняли срочные меры для смягчения дальнейшего ущерба. Признание экологических ограничений, с которыми мы в настоящее время сталкиваемся, должно побудить экономистов и политиков переоценить свои подходы и поставить устойчивые практики на передний план экономического развития.

источники:

– Планетарные границы – Обновление Стива Кина для службы новостей Deep Green Resistance

– Планетарные границы – Расширение системных экологических исследований для устойчивого развития Йохана Рокстрема и др. в природе

- Планетарные границы Кэтрин Ричардсон и Сюэмэй Бай в журнале Science