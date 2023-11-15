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Нихил Кораткар признан членом Американского физического общества за новаторские наноинновации

ByВики Ставропулу

15 ноября, 2023
Нихил Кораткар признан членом Американского физического общества за новаторские наноинновации

Нихил Кораткар, выдающийся профессор Политехнического института Ренсселера, был удостоен звания члена Американского физического общества (APS). Известный своим новаторским вкладом в нанонауку и технологии, Кораткар произвел революцию в использовании наноматериалов в композитах и ​​устройствах хранения энергии.

Программа стипендий APS отмечает людей, которые добились исключительных успехов в физике благодаря оригинальным исследованиям, публикациям и замечательным инновациям в применении физики в науке и технике. Работа Кораткара в Отделе физики материалов получила признание за ее преобразующее влияние на наноразмерную науку и технологии. Его открытия включают в себя революционное обнаружение частичной ван-дер-ваальсовой прозрачности в графене и новаторское использование наноструктурированных материалов в композитах и ​​устройствах хранения энергии.

Кораткар выразил искреннюю признательность за получение этого престижного признания, подчеркнув, какое значение оно имеет для него. Свою страсть к академическим исследованиям он приписывает влиятельным деятелям в этой области, таким как Ричард Фейнман и Роберт Резник, оба стипендиаты APS. Следовать по стопам этих кумиров для Кораткара одновременно приятно и унизительно.

В Rensselaer Кораткар сосредотачивает свои исследования на синтезе, характеристике и применении наноразмерных материалов. Он исследует их фундаментальные свойства в таких областях, как механика, электричество, тепло, оптика и оптоэлектроника, а также является пионером в разработке различных композитов, покрытий и устройств хранения энергии. Подтверждением его опыта и наставничества является то, что он успешно руководил 27 докторами наук. студентов, многие из которых сейчас занимают видные должности в академических кругах и промышленности.

На его имя опубликовано более 240 журнальных статей, включая публикации в таких престижных изданиях, как Nature и Science. Исследования Кораткара получили более 33,000 XNUMX цитирований. Clarivate Analytics также признал его высоко цитируемым исследователем. Кроме того, Кораткар владеет четырьмя патентами на аккумуляторы и является соучредителем Alsym Energy, компании по производству аккумуляторов, базирующейся в Вобурне, штат Массачусетс. Alsym Energy занимается разработкой нового класса негорючих, нетоксичных, недорогих и экологически чистых аккумуляторов для применения в стационарных хранилищах, морской и автомобильной промышленности.

Глубокое влияние Кораткара выходит далеко за пределы научных кругов, формируя общественное мнение о нанотехнологиях и хранении энергии. Его работа широко освещалась в крупных средствах массовой информации, распространяя знания и повышая осведомленность. Преобразуя фундаментальные идеи на молекулярном уровне в практические решения проблем хранения энергии, Кораткар активно способствует созданию экологически и экономически устойчивых энергетических решений.

Шекхар Гарде, декан инженерной школы Ренсселера, высоко оценил лидерство Кораткара в этой области и его способность решать насущные проблемы хранения энергии. Получив заслуженное признание в качестве члена APS, Кораткар продолжает продвигать вперед область нанонауки и технологий, прокладывая путь к более энергоэффективному будущему.

FAQ

Какой вклад внес Нихил Кораткар?

Нихил Кораткар внес новаторский вклад в область нанонауки и технологий, в частности, в использование наноразмерных материалов в композитах и ​​устройствах хранения энергии.

Какое значение имеет звание члена Американского физического общества?

Быть членом Американского физического общества означает исключительные достижения и новаторскую работу человека в области физики. Это признание, присуждаемое людям, внесшим значительный вклад в физику посредством исследований, публикаций и инноваций.

На чем сосредоточено исследование Нихила Кораткара?

Исследования Нихила Кораткара сосредоточены на синтезе, характеристике и применении наноразмерных материалов. Он исследует их механические, электрические, термические, оптические и оптоэлектронные свойства, а также их применение в композитах, покрытиях и устройствах накопления энергии.

Что такое Alsym Energy и какова ее миссия?

Alsym Energy — компания по производству аккумуляторов, соучредителем которой является Нихил Кораткар. Компания базируется в Воберне, штат Массачусетс, и занимается разработкой нового класса негорючих, нетоксичных, недорогих и экологически чистых аккумуляторов для стационарного хранения, морского и автомобильного применения.

By Вики Ставропулу