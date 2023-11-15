Нихил Кораткар признан членом Американского физического общества за новаторские наноинновации

Нихил Кораткар, выдающийся профессор Политехнического института Ренсселера, был удостоен звания члена Американского физического общества (APS). Известный своим новаторским вкладом в нанонауку и технологии, Кораткар произвел революцию в использовании наноматериалов в композитах и ​​устройствах хранения энергии.

Программа стипендий APS отмечает людей, которые добились исключительных успехов в физике благодаря оригинальным исследованиям, публикациям и замечательным инновациям в применении физики в науке и технике. Работа Кораткара в Отделе физики материалов получила признание за ее преобразующее влияние на наноразмерную науку и технологии. Его открытия включают в себя революционное обнаружение частичной ван-дер-ваальсовой прозрачности в графене и новаторское использование наноструктурированных материалов в композитах и ​​устройствах хранения энергии.

Кораткар выразил искреннюю признательность за получение этого престижного признания, подчеркнув, какое значение оно имеет для него. Свою страсть к академическим исследованиям он приписывает влиятельным деятелям в этой области, таким как Ричард Фейнман и Роберт Резник, оба стипендиаты APS. Следовать по стопам этих кумиров для Кораткара одновременно приятно и унизительно.

В Rensselaer Кораткар сосредотачивает свои исследования на синтезе, характеристике и применении наноразмерных материалов. Он исследует их фундаментальные свойства в таких областях, как механика, электричество, тепло, оптика и оптоэлектроника, а также является пионером в разработке различных композитов, покрытий и устройств хранения энергии. Подтверждением его опыта и наставничества является то, что он успешно руководил 27 докторами наук. студентов, многие из которых сейчас занимают видные должности в академических кругах и промышленности.

На его имя опубликовано более 240 журнальных статей, включая публикации в таких престижных изданиях, как Nature и Science. Исследования Кораткара получили более 33,000 XNUMX цитирований. Clarivate Analytics также признал его высоко цитируемым исследователем. Кроме того, Кораткар владеет четырьмя патентами на аккумуляторы и является соучредителем Alsym Energy, компании по производству аккумуляторов, базирующейся в Вобурне, штат Массачусетс. Alsym Energy занимается разработкой нового класса негорючих, нетоксичных, недорогих и экологически чистых аккумуляторов для применения в стационарных хранилищах, морской и автомобильной промышленности.

Глубокое влияние Кораткара выходит далеко за пределы научных кругов, формируя общественное мнение о нанотехнологиях и хранении энергии. Его работа широко освещалась в крупных средствах массовой информации, распространяя знания и повышая осведомленность. Преобразуя фундаментальные идеи на молекулярном уровне в практические решения проблем хранения энергии, Кораткар активно способствует созданию экологически и экономически устойчивых энергетических решений.

Шекхар Гарде, декан инженерной школы Ренсселера, высоко оценил лидерство Кораткара в этой области и его способность решать насущные проблемы хранения энергии. Получив заслуженное признание в качестве члена APS, Кораткар продолжает продвигать вперед область нанонауки и технологий, прокладывая путь к более энергоэффективному будущему.

FAQ

Какой вклад внес Нихил Кораткар?

Нихил Кораткар внес новаторский вклад в область нанонауки и технологий, в частности, в использование наноразмерных материалов в композитах и ​​устройствах хранения энергии.

Какое значение имеет звание члена Американского физического общества?

Быть членом Американского физического общества означает исключительные достижения и новаторскую работу человека в области физики. Это признание, присуждаемое людям, внесшим значительный вклад в физику посредством исследований, публикаций и инноваций.

На чем сосредоточено исследование Нихила Кораткара?

Исследования Нихила Кораткара сосредоточены на синтезе, характеристике и применении наноразмерных материалов. Он исследует их механические, электрические, термические, оптические и оптоэлектронные свойства, а также их применение в композитах, покрытиях и устройствах накопления энергии.

Что такое Alsym Energy и какова ее миссия?

Alsym Energy — компания по производству аккумуляторов, соучредителем которой является Нихил Кораткар. Компания базируется в Воберне, штат Массачусетс, и занимается разработкой нового класса негорючих, нетоксичных, недорогих и экологически чистых аккумуляторов для стационарного хранения, морского и автомобильного применения.