Равноденствие и северное сияние: захватывающее зрелище

Равноденствие, которое приходится на 23 сентября, может предоставить больше шансов, чем обычно, стать свидетелем впечатляющего вида северного сияния, также известного как северное сияние. Магнитное поле Земли и наклон планеты в это время создают благоприятные условия для возникновения этого естественного светового шоу. Хотя нет полной гарантии увидеть северное сияние, равноденствие увеличивает вероятность, а не гарантирует ее.

По словам Дэвида Мура, редактора журнала Astronomy Ireland, лучшие места в Ирландии, где можно увидеть северное сияние, — это северное побережье Северной Ирландии и Мейо. Эти районы идеальны благодаря беспрепятственному виду на Атлантический океан, а также минимальному световому загрязнению от городов и поселков. Тем не менее, если небо ясное, северное сияние можно увидеть из любой точки страны.

Явление северного сияния начинается после того, как солнечные вспышки или извержения на Солнце выбрасывают в космос миллиарды тонн радиации. Примерно через два дня после того, как произошли эти солнечные вспышки, атомные частицы попали в атмосферу Земли. Некоторые из этих частиц попадают в ловушку магнитного поля Земли и притягиваются к Северному и Южному полюсам. Когда эти частицы сталкиваются с атомами и молекулами в атмосфере, они создают яркие цвета, ассоциирующиеся с северным сиянием.

Чтобы в полной мере ощутить полярное сияние, необходимо находиться вдали от искусственных огней. Проживая в городе, вы сможете увидеть только основные экспонаты. Солнце проходит циклы активности каждые 11 лет, а пик активности приходится на 2025 год, что делает следующие несколько лет особенно благоприятными для наблюдения за северным сиянием.

Астрономия Ирландии предоставляет службу оповещения о полярных сияниях, публикуя каждый день прогнозы состояния неба на предстоящую ночь, включая возможность увидеть полярное сияние. Огни можно наблюдать в разное время в течение ночи, иногда в течение нескольких часов, а иногда и в течение короткого периода времени.

Хотя облачное небо может мешать просмотру, частицы солнца попадают в атмосферу значительно выше облаков. Поэтому при ясном небе северное сияние можно увидеть во всей красе.