Экстремальная жара может привести к следующему массовому вымиранию, показало исследование

Ученые недавно провели исследование, которое предсказывает возможность сильной жары, которая приведет к следующему массовому вымиранию, ставящему под угрозу жизнь млекопитающих. Согласно исследованию, это катастрофическое событие могло произойти примерно через 250 миллионов лет, совпав с объединением континентов Земли в единый суперконтинент.

Используя передовые суперкомпьютерные климатические модели, исследователи из Бристольского университета смоделировали будущие климатические условия. Результаты их исследования показывают, что по мере того, как солнце становится ярче и излучает больше энергии, на Земле произойдет значительное повышение температуры. Кроме того, формирование суперконтинента вызовет частые извержения вулканов, которые выбрасывают в атмосферу значительное количество углекислого газа и усугубляют глобальное потепление.

Стоит отметить, что на протяжении всей истории млекопитающие, включая человека, адаптировались к выживанию в экстремальных погодных условиях с помощью различных механизмов, таких как мех в холодную погоду и спячка в теплые периоды. Однако это исследование показывает, что переносимость млекопитающими высоких температур остается относительно постоянной, что делает их уязвимыми к длительному воздействию экстремальной жары.

Доктор Александр Фарнсворт, ведущий автор исследования, объясняет, что формирование суперконтинента приведет к «тройному удару»: увеличению тепла из-за континентальности, более жаркому солнцу и повышенному уровню CO2. Это создаст враждебную среду с ограниченными источниками пищи и воды для млекопитающих. Резкие температуры от 40 до 50 градусов по Цельсию в сочетании с высокой влажностью могут оказаться фатальными для многих видов, включая человека.

Несмотря на тревожные прогнозы на отдаленное будущее, исследователи подчеркивают важность решения нынешнего климатического кризиса, вызванного антропогенными выбросами парниковых газов. Доктор Юнис Ло, соавтор исследования, подчеркивает настоятельную необходимость достижения нулевых выбросов для смягчения неблагоприятного воздействия сильной жары на здоровье человека.

Исследование также подчеркивает важность учета тектоники и расположения континентов при изучении экзопланет. Хотя через 250 миллионов лет Земля все еще будет находиться в обитаемой зоне, формирование суперконтинента с повышенным уровнем углекислого газа может сделать большинство регионов непригодными для жизни для млекопитающих. Это означает, что конфигурация суши далекого мира может быть решающим фактором в определении его пригодности для проживания людей.

[Источники: Бристольский университет]