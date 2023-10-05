CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Животные, светящиеся под ультрафиолетом: увлекательное открытие

ByГабриэль Бота

Октябрь 5, 2023
Животные, светящиеся под ультрафиолетом: увлекательное открытие

Недавнее исследование, проведенное Кенни Травуйоном и его командой исследователей в Австралии, выявило интересный факт о некоторых животных: они светятся под ультрафиолетовым светом. В своей статье исследователи идентифицировали 125 животных из всех 27 отрядов млекопитающих, которые обладают этой уникальной характеристикой. Удивительно, но некоторые известные австралийские существа, такие как вомбаты, утконосы и коалы, оказались среди животных, светящихся в темноте под воздействием ультрафиолета.

По словам Травуийона, животные с белым или очень светлым мехом и бледной кожей склонны светиться под воздействием ультрафиолета. Это явление, по-видимому, широко распространено среди видов млекопитающих. Он сравнил это со светлыми волосами, светящимися при свете ночного клуба, предположив, что флуоресценция у этих животных может способствовать усилению зрительных сигналов, особенно у ночных видов.

Хотя исследователи не установили точную причину этой флуоресценции, они предполагают, что она может быть средством придания коже и шерсти животных ярче. Такая яркость потенциально может помочь в общении и узнавании людей, особенно в условиях низкой освещенности.

Что касается преимуществ животного, светящегося под ультрафиолетом, Травуйон признает, что это остается неясным. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить преимущества, если таковые имеются, которые эти животные получают от своих светящихся характеристик.

Это интригующее открытие проливает свет на разнообразные и часто удивительные приспособления, встречающиеся в животном мире. Это напоминание о том, что еще многое предстоит открыть и понять о мире природы и его обитателях.

источники:
– Оригинальная статья: [источник]
– Интервью в новостном подкасте: [источник]

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Важность согласия на использование файлов cookie и конфиденциальности в онлайн-маркетинге

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Космические скалы: открытие скрытого рождения звезды

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Следующий пункт назначения марсохода Perseverance: мыс Джураби.

Октябрь 7, 2023 Габриэль Бота

Вы пропустили

Наука

Важность согласия на использование файлов cookie и конфиденциальности в онлайн-маркетинге

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Космические скалы: открытие скрытого рождения звезды

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Следующий пункт назначения марсохода Perseverance: мыс Джураби.

Октябрь 7, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил удивительные открытия о ранних галактиках

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев