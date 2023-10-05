Животные, светящиеся под ультрафиолетом: увлекательное открытие

Недавнее исследование, проведенное Кенни Травуйоном и его командой исследователей в Австралии, выявило интересный факт о некоторых животных: они светятся под ультрафиолетовым светом. В своей статье исследователи идентифицировали 125 животных из всех 27 отрядов млекопитающих, которые обладают этой уникальной характеристикой. Удивительно, но некоторые известные австралийские существа, такие как вомбаты, утконосы и коалы, оказались среди животных, светящихся в темноте под воздействием ультрафиолета.

По словам Травуийона, животные с белым или очень светлым мехом и бледной кожей склонны светиться под воздействием ультрафиолета. Это явление, по-видимому, широко распространено среди видов млекопитающих. Он сравнил это со светлыми волосами, светящимися при свете ночного клуба, предположив, что флуоресценция у этих животных может способствовать усилению зрительных сигналов, особенно у ночных видов.

Хотя исследователи не установили точную причину этой флуоресценции, они предполагают, что она может быть средством придания коже и шерсти животных ярче. Такая яркость потенциально может помочь в общении и узнавании людей, особенно в условиях низкой освещенности.

Что касается преимуществ животного, светящегося под ультрафиолетом, Травуйон признает, что это остается неясным. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить преимущества, если таковые имеются, которые эти животные получают от своих светящихся характеристик.

Это интригующее открытие проливает свет на разнообразные и часто удивительные приспособления, встречающиеся в животном мире. Это напоминание о том, что еще многое предстоит открыть и понять о мире природы и его обитателях.

источники:

– Оригинальная статья: [источник]

– Интервью в новостном подкасте: [источник]