Ученые в Японии наблюдают сверхтяжелые изотопы кислорода

Ученые из Японии сделали важное открытие, впервые наблюдая сверхтяжелые изотопы кислорода кислород-27 (27O) и кислород-28 (28O). Команда Токийского технологического института и RIKEN обнаружила, что изотоп кислорода-28, который считался особенно стабильным, не обладал «двойной магией», как считалось ранее. Это открытие будет способствовать улучшению нашего понимания структуры ядра и может иметь значение для физики нейтронных звезд.

Когда физики-ядерщики говорят о магических числах, они имеют в виду ситуацию, когда нуклоны атома (протоны и нейтроны) расположены таким образом, что его ядро ​​становится необычайно стабильным. Атомы с определенным количеством протонов или нейтронов, например 2, 8, 20, 28, 50, 82 или 126, вряд ли претерпят потери энергии из-за радиоактивного распада.

Понятие магического числа можно объяснить с помощью модели ядерной оболочки. Ядра можно рассматривать как многослойные оболочки, подобные слоям луковицы, причем каждая оболочка имеет определенное количество «мест» для нейтронов или протонов. Когда оболочка заполнена нейтронами или протонами, она считается «закрытой». В случае кислорода-16 (16О), имеющего восемь протонов и восемь нейтронов, первая оболочка заполнена двумя нейтронами, а вторая — шестью нейтронами, что делает его «вдвойне магическим» ядром.

Изотоп кислорода-28 был кандидатом на двойной магический статус, поскольку он имеет восемь протонов и 20 нейтронов, причем 20 нейтронов распределены по трем оболочкам. Однако исследователи обнаружили, что энергетический разрыв между двумя последними орбиталями нейтронной оболочки был слабым, что позволяло смешиваться между двумя оболочками. Такая эрозия раковины не является обычным явлением и оказалась неожиданной для 28O.

Открытие отсутствия «двойной магии» в кислороде-28 является важным достижением ядерной теории. Это улучшит наше понимание изотопов с большим соотношением нейтронов к протонам и поможет оценить неизвестные ядерные взаимодействия, такие как трехнейтронные силы. Эти результаты могут иметь значение для изучения свойств нейтронных звезд.

источники:

– Статья о природе

– Завод по производству пучков радиоактивных изотопов РИКЕН