Недавно обнаруженный вид мозазавра назван в честь скандинавского морского змея

Недавно ученые обнаружили новый вид мозазавра, древней морской рептилии, жившей около 80 миллионов лет назад. Этот недавно обнаруженный вид был назван Jormungandr walhallaensis в честь скандинавского морского змея из скандинавской мифологии. Имя Йормунганд относится к Мидгардскому Змею, мифическому существу из скандинавских легенд, которое, как говорят, было рождено богом-обманщиком Локи и было способно окружить весь земной шар.

Окаменелости Jormungandr walhallaensis были найдены недалеко от Валгаллы, города в Северной Дакоте, который получил свое название от Валгаллы, великого зала героев скандинавской мифологии. Исследователи полагают, что название отражает как скандинавскую мифологию, так и место, где были обнаружены окаменелости.

Сама окаменелость, известная как NDGS 10838, состоит из почти полного черепа, челюстей и некоторых частей скелета, включая ребра и позвонки. Мозазавр имел длину около 24 футов (7.3 метра) и имел более тонкое лицо по сравнению с другими мозазаврами.

Хотя Jormungandr walhallaensis имеет сходство с другими мозазаврами, он также обладает уникальными особенностями, которые отличают его от своих родственников. Строение черепа этого мозазавра поставило перед учеными сложные задачи при его классификации и позволяет предположить, что группа мозазавров может быть более разнообразной, чем считалось ранее.

Открытие этого нового вида обещает дальнейшее понимание эволюции и разнообразия мозазавров. Будущие открытия и анализ дополнительных окаменелостей могут пролить больше света на положение Jormungandr walhallaensis в генеалогическом древе мозазавров.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое мозазавр?

Ответ: Мозазавры были крупными плотоядными морскими рептилиями, которые жили в позднемеловом периоде, примерно 66–85 миллионов лет назад.

Вопрос: Как Jormungandr walhallaensis получил свое название?

Ответ: Мозазавр был назван в честь норвежского морского змея Йормунганда из скандинавской мифологии, а также города Валгаллы, где были найдены окаменелости.

Вопрос: Каково значение этого открытия?

Ответ: Открытие Jormungandr walhallaensis расширяет наше понимание разнообразия и эволюции мозазавров в доисторические времена.

Вопрос: Каковы уникальные особенности Jormungandr walhallaensis?

Ответ: Jormungandr walhallaensis обладает сочетанием особенностей разных групп мозазавров, что делает его отличным от других и затрудняет классификацию.

Вопрос: Какие дальнейшие исследования необходимы?

Ответ: Дальнейшие исследования, включая обнаружение дополнительных окаменелостей, помогут прояснить связь между Jormungandr walhallaensis и другими мозазаврами и дадут больше информации о его биологических характеристиках и эволюционном значении.