Недавно обнаруженный глубоководный фермент: прорыв в разложении ПЭТ-пластика

Недавнее исследование, проведенное учеными из Кильского университета в сотрудничестве с исследователями из Гамбургского университета и Университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе, сделало важное открытие о разложении полиэтилентерефталатного (ПЭТ) пластика. Исследование, опубликованное в журнале Communications Chemistry, показывает, что глубоководные микроорганизмы обладают способностью постоянно разлагать ПЭТ под действием недавно открытого фермента.

До сих пор большинство известных ферментов, разлагающих ПЭТ, были обнаружены в бактериях или грибах. Однако это исследование выявило новый генетический ресурс глубоководных организмов, в частности, из домена архей. Исследователи впервые применили метагеномный подход для идентификации и характеристики фермента, разлагающего ПЭТ, известного как ПЭТ46.

PET46 демонстрирует уникальные свойства и расширяет разнообразие ПЭТ-активных ферментов. Он может разлагать молекулы ПЭТ как с длинной, так и с короткой цепью, обеспечивая непрерывную деградацию. Фермент также использует другой механизм связывания субстрата по сравнению с ранее известными ферментами, разлагающими ПЭТ. Характерная структура «крышки» над активным центром фермента играет решающую роль в связывании субстрата.

Этот прорыв имеет потенциальное применение в биотехнологии, особенно для морского и наземного пластика. PET46 имеет сходство с ферментом под названием эстераза феруловой кислоты, который участвует в расщеплении лигнина в клеточных стенках растений. Учитывая структурное сходство лигнина и ПЭТ, ферменты, разлагающие ПЭТ, обнаруженные в этом исследовании, могут иметь значение для компостирования древесины в лесных почвах и других биогеохимических процессов, связанных с деградацией ПЭТ.

Важно отметить, что PET46 оказался более эффективным при более высоких температурах по сравнению с другими ферментами, разлагающими PET. Это открытие открывает возможности для разработки более эффективных ферментативных процессов переработки и биоразложения ПЭТ-пластика.

Исследование проводилось в рамках проекта PLASTISEA, возглавляемого профессором Уте Хентшель Хумейда из Центра океанических исследований GEOMAR имени Гельмгольца в Киле. Исследование было проведено в сотрудничестве между доктором Дженнифер Чоу из Гамбургского университета и доктором Пабло Перес-Гарсиа, научным сотрудником группы профессора Рут Шмитц-Штрайт в Кильском университете.

Это открытие способствует нашему пониманию экологической роли глубоководных архей и их потенциала в разложении ПЭТ-отходов в океане. Это также подчеркивает важность изучения и использования ферментов из экстремальных условий для решения насущной проблемы пластикового загрязнения.

Определения:

– Полиэтилентерефталат (ПЭТ): тип пластика, широко используемый при производстве бутылок и контейнеров.

– Фермент: белковая молекула, которая действует как катализатор определенных биохимических реакций.

– Метагеномный подход: подход, который включает анализ генетического материала сложного сообщества микроорганизмов.

– Археи: домен одноклеточных микроорганизмов, генетически отличающихся от бактерий и эукариот.

– Лигнин: сложный полимер, который обеспечивает структурную поддержку растений и содержится в клеточных стенках древесных частей растений.

– Биогеохимические процессы: круговорот элементов и соединений посредством биологических, геологических и химических процессов в экосистемах Земли.

источники:

– Химия связи (2023). DOI: 10.1038/s42004-023-00998-z

– Университет Кристиана-Альбрехта в Киле