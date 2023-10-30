Ученые обнаружили грозного древнего морского монстра со «злыми бровями» и коротким хвостом

Недавно ученые обнаружили замечательный вид древней морской ящерицы, которую они назвали Jürmungandr walhallaensis. Это грозное существо, жившее примерно 80 миллионов лет назад, было названо в честь Ёрмунганда, мифического скандинавского морского змея, известного своими огромными размерами и силой.

Ведущий автор Амелия Зитлоу, аспирантка по сравнительной биологии в аспирантуре Ричарда Гилдера при Американском музее естественной истории, описала Jürmungandr walhallaensis как напоминающего гигантского дракона Комодо с ластами. Обнаружение почти полного черепа, челюстей, шейного отдела позвоночника и нескольких позвонков произошло в 2015 году в Валгалле, Северная Дакота.

В ходе анализа группа исследователей установила, что J. walhallaensis имеет много общих характеристик с двумя известными мозазаврами: меньшим Clidastes и более крупным Mosasaurus. Однако Jürmungandr walhallaensis предшествует обоим этим видам. Как и его родственники, это существо жило в меловой период вместе с динозаврами, обладая массивными ластами и используя акулий хвост для маневрирования в воде. Существо также можно было отличить по костяному гребню на черепе, который, как отметили исследователи, напоминал «злые брови».

В то время как палеонтологи до сих пор спорят о том, кто более тесно связан с мозазаврами: ящерицами или змеями, открытие Jürmungandr walhallaensis добавляет ценную информацию в понимание этих загадочных морских существ. Зитлоу прокомментировал: «По мере того, как эти животные превращались в гигантских морских монстров, они постоянно вносили изменения. Эта работа приближает нас на один шаг к пониманию того, как все эти различные формы связаны друг с другом».

Благодаря своим отличительным особенностям и роли недостающего звена между более мелкими и более крупными мозазаврами Jürmungandr walhallaensis представляет собой значительное дополнение к научному пониманию древней морской жизни. Дальнейшие исследования могут помочь пролить свет на историю эволюции и адаптации этих чудовищных существ, которые когда-то бродили по нашим древним морям.

FAQ

Что такое Jörmungandr walhallaensis?

Jörmungandr walhallaensis — древний вид гигантской морской ящерицы, напоминающий комодского дракона с ластами и внушительным акульим хвостом. Он жил примерно 80 миллионов лет назад.

Почему его назвали Jörmungandr walhallaensis?

Существо было названо в честь Ёрмунганда, мифического скандинавского морского змея, известного своими огромными размерами и силой. Название Jårmungandr walhallaensis отдает дань уважения его грозной природе и его открытию в Валгалле, Северная Дакота.

Каковы некоторые отличительные особенности Jürmungandr walhallaensis?

Существо обладало массивными ластами и костяным гребнем на черепе, напоминающим «сердитые брови». Его общий вид напоминал гигантского дракона Комодо с водными приспособлениями.

Какую информацию дает Jörmungandr walhallaensis?

Jårmungandr walhallaensis предлагает исследователям лучшее понимание эволюции и взаимоотношений между различными видами мозазавров. Его открытие способствует продолжающемуся исследованию этих загадочных морских существ и их места в доисторических экосистемах.