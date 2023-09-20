Роль новых стволовых клеток при краниосиностозе: прорывное открытие

Исследователи из Weill Cornell Medicine идентифицировали ранее неизвестный тип костеобразующих стволовых клеток, который приводит к краниосиностозу — преждевременному сращению черепа у младенцев. Краниосиностоз встречается примерно у одного из каждых 2,500 младенцев и может препятствовать развитию мозга, если его не лечить хирургическим путем. Это революционное исследование, опубликованное в журнале Nature, проливает свет на аномальную пролиферацию определенного типа стволовых клеток, называемых стволовыми клетками DDR2+.

Команда исследователей исследовала мышей с распространенной мутацией, связанной с краниосиностозом человека, и обнаружила, что эта мутация вызывает аномальную пролиферацию стволовых клеток DDR2+, что приводит к преждевременному сращению черепа. Это открытие открывает новые возможности для лечения краниосиностоза путем нацеливания и ингибирования аномальной активности стволовых клеток.

Чтобы исследовать связь между костеобразующими стволовыми клетками и краниосиностозом, исследователи создали мышей, у которых в стволовых клетках CTSK+, ранее связанных с краниосиностозом, отсутствовал один из генов, ответственных за его функцию. Вопреки их ожиданиям, эти мутации не активировали стволовые клетки черепа для слияния пластин черепа; вместо этого они привели к истощению этих стволовых клеток в швах. Тяжесть слияния коррелировала с истощением этих CTSK+ стволовых клеток.

Со-старший автор доктор Мэтт Гринблатт подчеркивает потенциал этого открытия, заявляя: «Теперь мы можем начать думать о лечении краниосиностоза не только хирургическим путем, но и путем блокирования этой аномальной активности стволовых клеток». Исследование открывает возможность разработки новых методов лечения, направленных на устранение основной причины краниосиностоза, давая надежду младенцам и семьям, пострадавшим от этого заболевания.

В аналогичном исследовании, опубликованном в журнале Nature в 2018 году, та же исследовательская группа выявила другой тип костеобразующих стволовых клеток, названный CTSK+ стволовыми клетками. Это более раннее открытие побудило к дальнейшему исследованию роли этих стволовых клеток в возникновении краниосиностоза. Это недавнее исследование основано на результатах предыдущего исследования, углубляя наше понимание сложных механизмов, лежащих в основе этого состояния.

В целом, этот прорыв в понимании краниосиностоза открывает путь к разработке таргетной терапии, которая потенциально может произвести революцию в лечении этого состояния и улучшить результаты лечения больных младенцев.

источники:

– Природа: [DOI: 10.1038/s41586-023-06526-2]

– Нью-Йорк-пресвитерианский: [ссылка не предоставлена]