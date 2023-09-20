Роль аномальных стволовых клеток при краниосиностозе

Краниосиностоз – это состояние, при котором у младенцев происходит преждевременное сращение верхней части черепа. Если это не лечить, это может привести к аномальному развитию мозга. Исследователи из Weill Cornell Medicine провели доклиническое исследование, чтобы лучше понять основные причины краниосиностоза.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, было сосредоточено на одной из наиболее распространенных генных мутаций, связанных с краниосиностозом. Исследователи обнаружили, что эта мутация вызывает аномальную пролиферацию ранее неизвестного типа стволовых клеток, формирующих костную ткань, называемых стволовыми клетками DDR2+. Эти клетки способствуют преждевременному сращению черепа.

Ранее исследователи обнаружили в верхней части черепа другой тип костеобразующих стволовых клеток, известный как стволовые клетки CTSK+. Они подозревали, что эти клетки играют роль в краниосиностозе. Однако в этом исследовании ученые обнаружили, что мутация гена, связанная с краниосиностозом, привела к истощению стволовых клеток CTSK+, а не к их активации. Это побудило их изучить роль стволовых клеток DDR2+.

Дальнейшие эксперименты и анализ показали, что стволовые клетки DDR2+ ответственны за аномальное срастание швов. Эти стволовые клетки аномально пролиферируют, когда стволовые клетки CTSK+, которые обычно подавляют их производство, отмирают из-за мутации гена.

Исследователи также исследовали образцы тканей человека, полученные после операций по краниосиностозу, и обнаружили сходные стволовые клетки DDR2+ и CTSK+. Это подчеркивает клиническую значимость их результатов на мышах.

Основываясь на своих выводах, исследователи предполагают, что подавление пролиферации стволовых клеток DDR2+ может быть потенциальным методом лечения краниосиностоза. Стволовые клетки CTSK+ достигают такого подавления за счет секреции белка фактора роста, называемого IGF-1. Исследователи предполагают, что имитация этих методов может помочь предотвратить аномальное сращение черепа.

Исследование открывает новые возможности лечения краниосиностоза, потенциально уменьшая необходимость проведения нескольких операций. Будущие исследования будут сосредоточены на выявлении других типов костеобразующих стволовых клеток в черепе и дальнейшем понимании сложности этого состояния.

источники:

– https://weill.cornell.edu/

– Исследование опубликовано в журнале Nature, 2020 г.