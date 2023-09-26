Ученые определили будущий суперконтинент, к которому вряд ли присоединится Новая Зеландия

Ученые предсказали, что примерно через 250 миллионов лет сформируется суперконтинент под названием Пангея Проксима, также известный как Пангея Ультима. Эта будущая конфигурация суши Земли основана на прошлых циклах дрейфа континентов. Гипотеза предполагает, что все территории Земли сольются воедино, объединив Южную и Северную Америку с Европой и Африкой и замкнув Атлантический и Индийский океаны. Однако ожидается, что Новая Зеландия не станет частью этого суперконтинента.

Исследование, проведенное Александром Фарнсвортом из Бристольского университета, показывает, что если бы сформировалась Пангея Ультима, Новая Зеландия осталась бы отделенной от основного массива суши у берегов Австралии. В исследованной модели семь континентов объединились в суперконтинент, оставив Новую Зеландию одним из последних оставшихся островов. Исследование также предполагает, что образование и распад Пангеи Ультима окажут существенное влияние на климат Земли и обитаемость наземных млекопитающих.

Согласно исследованию, создание и распад суперконтинента приведет к экстремальным уровням углекислого газа, что повлияет на пригодность Земли для жизни наземных млекопитающих. Исследование показывает, что формирование Пангеи Ультима может увеличить вероятность «массовых гипертермических событий». Фарнсворт подчеркивает важность поддержания более прохладного и гостеприимного климата для процветания жизни.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Geoscience в понедельник. Несмотря на исключение Новой Зеландии из будущего суперконтинента, ученые продолжают изучать геологические процессы Земли и возможности будущих конфигураций суши.

источники:

– Природа-геофизика

– Ньюшуб

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