Нью-Йорк тонет и поднимается: исследование раскрывает угрозы и потенциальные решения

Исследователи из Лаборатории реактивного движения НАСА и Университета Рутгерса недавно провели исследование с использованием технологии дистанционного зондирования для анализа вертикального движения суши в Нью-Йорке. Исследование показало, что город тонет и поднимается с разной скоростью из-за деятельности человека и природных факторов.

Одной из основных причин наблюдаемого движения является изменение поверхности Земли в результате мелиорации земель и строительства свалок. Эти модификации делают землю под последующими зданиями более сжимаемой, что приводит к проседанию. В среднем агломерация проседала примерно на 1.6 миллиметра в год. Однако некоторые районы и достопримечательности, такие как взлетно-посадочная полоса 13/31 аэропорта Ла-Гуардия и стадион Артура Эша, тонут быстрее.

Интересно, что исследователи также обнаружили области поднятия в Восточном Вильямсбурге, Бруклине и Вудсайде, Квинс. Эти площади увеличиваются примерно на 1.6 миллиметра и 6.9 миллиметра в год соответственно. Причина этого подъема все еще выясняется, но есть подозрение, что свою роль могут сыграть откачивающие и нагнетательные скважины для очистки загрязненной воды.

Затопление и подъем Нью-Йорка имеют серьезные последствия, особенно в связи с повышением уровня моря, вызванным изменением климата. Подробная карта вертикального движения суши, полученная в результате исследования, может иметь решающее значение для картографирования и планирования наводнений. Поскольку город инвестирует в береговую оборону и инфраструктуру для смягчения последствий повышения уровня моря, оценки движения суши с высоким разрешением предоставляют ценную информацию для этих усилий.

Исследование подчеркивает важность понимания динамичного характера земель в прибрежных городах, таких как Нью-Йорк. Определяя районы, склонные к опусканию или поднятию, градостроители могут лучше подготовиться к будущим наводнениям и штормовым нагонам. В нем также подчеркивается необходимость учитывать как антропогенные, так и природные факторы при оценке стабильности городских территорий.

источник:

– Лаборатория реактивного движения НАСА

– Университет Рутгерса