Затопление Нью-Йорка: естественные и антропогенные причины

Недавнее исследование Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) с использованием интерферометрического радара с синтезированной апертурой (InSAR) показало, что Нью-Йорк тонет. В период с 2016 по 2023 год исследователи обнаружили, что территория опускалась в среднем на 0.06 дюйма в год. Хотя отчасти это опускание является естественным из-за ледниковой изостатической адаптации, человеческая деятельность также является способствующим фактором.

Во время последнего ледникового периода Новую Англию покрыл ледниковый щит, в результате чего земля под ним затонула. В районах вокруг ледникового щита, включая Нью-Йорк, наблюдалось небольшое движение вверх. Однако теперь, когда лед растаял, земля возвращается к своему нормальному уровню, что приводит к опусканию земли города.

Исследование показало, что некоторые районы Нью-Йорка тонут быстрее, чем в среднем. Свалки, например, на взлетно-посадочной полосе 13/31 аэропорта Ла-Гуардия и на стадионе Артура Эша, являются затопленными горячими точками. Острова Гавернорс и Райкерс, которые также построены на свалке, также переживают проседание.

Интересно, что исследование также выявило области, где земля поднимается. В Восточном Вильямсбурге, Бруклин, земля движется вверх со скоростью 0.06 дюйма в год. В Вудсайде, Квинс, в период с 0.27 по 2016 год земля поднималась на 2019 дюйма в год, но с тех пор стабилизировалась. Предполагается, что за этот кратковременный подъем ответственны насосные и нагнетательные скважины подземных вод.

Дальнейшие исследования будут проводиться с использованием InSAR высокого разрешения для изучения изменений окружающей среды, связанных с подъемом. Кроме того, предстоящие миссии, такие как миссия НАСА и Индийской организации космических исследований по радару с синтезированной апертурой (NISAR), помогут изучить смещение поверхности во всем мире, предоставив бесценные данные для планирования в условиях повышения уровня моря.

В заключение отметим, что затопление Нью-Йорка является сочетанием естественной ледниковой изостатической корректировки и антропогенных факторов, таких как свалки и откачка грунтовых вод. Понимание этих явлений и их последствий имеет решающее значение для будущего городского планирования и адаптации к повышению уровня моря.

источники:

– Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL)

– Университет Рутгерса