Затопление Нью-Йорка: исследование НАСА раскрывает причину

Недавнее исследование, проведенное НАСА, выявило удивительный факт о Нью-Йорке – он тонет. Вес городских небоскребов и бетонной инфраструктуры приводит к тому, что некоторые районы оседают со скоростью 1.6 миллиметра в год, быстрее, чем город в целом. В число тонущих горячих точек входят аэропорт Ла-Гуардия, стадион Артура Эша и даже Кони-Айленд.

Это явление можно объяснить постепенным сокращением ледника, на котором покоится город. Ледник тает в течение последних 24,000 3.7 лет, что приводит к проседанию некоторых районов. Например, из-за сокращения ледника взлетно-посадочные полосы Ла-Гуардии и стадион Артура Эша опустились со скоростью 4.6 и XNUMX мм в год соответственно.

Однако не все надежды потеряны. Инженеры из Нью-Йорка определили области, которые действительно растут. В Восточном Вильямсбурге в Бруклине и Вудсайде в Квинсе наблюдается подъем со скоростью 1.6 мм и 6.9 мм в год соответственно. Считается, что откачка подземных вод и использование нагнетательных скважин для очистки загрязненной воды могут способствовать поднятию уровня воды в этих районах, но для подтверждения этой теории необходимы дальнейшие исследования.

Исследование провела группа ученых НАСА и студентов Университета Рутгерса в Нью-Джерси. Они проанализировали пять районов Нью-Йорка — Манхэттен, Квинс, Бруклин, Бронкс и Статен-Айленд — используя 3D-наблюдения для измерения движения поверхности и топографии с 2016 по 2023 год.

В заключение отметим, что, хотя в одних районах Нью-Йорк может опускаться, в других есть признаки подъема. Вес городской инфраструктуры вызывает проседание, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять факторы, способствующие этому явлению. Это исследование дает ценную информацию о геологии нашей планеты и проливает свет на сложные взаимодействия между деятельностью человека и природными процессами.

Источник: Оригинальная статья