Новая технология позволяет ученым визуализировать звуковые волны и дефекты в кристаллах

By

Исследователи сделали революционное открытие в области материаловедения, разработав технологию, которая позволяет им визуализировать звуковые волны и микроскопические дефекты внутри кристаллов. Этот инновационный прорыв может преодолеть разрыв между сверхбыстрыми движениями атомов и макроскопическими явлениями.

Команда ученых из Стэнфордского университета, Датского технического университета и Национальной ускорительной лаборатории SLAC разработала усовершенствованный рентгеновский микроскоп, способный напрямую наблюдать звуковые волны на уровне решетки внутри кристаллов. Используя эту технологию, исследователи могут получить глубокое понимание быстрых преобразований материалов и их конечных характеристик.

Атомная структура кристаллических материалов играет важную роль в определении их свойств и применения. Понимание наличия дефектов и атомных смещений внутри кристаллической решетки имеет решающее значение для понимания того, почему определенные материалы становятся более прочными или более хрупкими в определенных условиях.

Традиционно было сложно изучить динамику этих дефектов и искажений в реальном времени в соответствующих масштабах. Однако это новое исследование эффективно устраняет это ограничение. Исследователи генерировали звуковые волны внутри кристалла алмаза и использовали рентгеновский микроскоп, чтобы уловить тонкие искажения в решетчатой ​​структуре кристалла. Синхронизируясь с естественными временными масштабами вибраций атомного масштаба, они смогли наблюдать искажения в мельчайших деталях.

Чтобы различить отклонения, вызванные звуковыми волнами и дефектами, ученые стратегически расположили специальную рентгеновскую линзу вдоль луча. Эта линза отфильтровывала первозданные части кристалла и фокусировала наблюдения на областях, где присутствовали структурные изменения.

Эта революционная разработка предлагает неинвазивный метод с высоким разрешением наблюдения за быстрыми преобразованиями материалов. Раньше исследования в этой области сдерживались отсутствием инструментов, способных уловить такие быстрые изменения. Способность визуализировать и понимать эти преобразования имеет значение в различных областях, включая материаловедение, физику, геологию и производство.

Получив представление об изменениях на атомном уровне, предшествующих макроскопическим событиям, исследователи могут углубить свое понимание таких явлений, как распространение тепла и динамика звуковых волн. Эта новая технология открывает возможности для изучения редких событий, вызванных дефектами и локализованными стимулами внутри кристаллов, проливая свет на провоцирующие события, которые приводят к крупномасштабным фазовым превращениям, плавлению и химическим реакциям.

Исследовательская статья, подробно описывающая эту новаторскую работу, под названием «Визуализация акустических волн в объемных материалах в режиме реального времени с помощью рентгеновской микроскопии» была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

источники:

– Труды Национальной академии наук.

– Национальная ускорительная лаборатория SLAC