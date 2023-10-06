Новые открытия в туманности Ориона: пары планетоподобных объектов

Новые изображения, полученные космическим телескопом Джеймса Уэбба, выявили пары планетоподобных объектов в туманности Ориона, которые ранее были неизвестны. Туманность Ориона представляет собой заметное облако газа и пыли, которое легко узнать на ночном небе как меч в созвездии Ориона. Расположенная на расстоянии 1,300 световых лет от Земли, эта туманность всегда очаровывала астрономов, предлагая для изучения множество небесных объектов, включая диски, образующие планеты, и коричневых карликов.

Чтобы сделать эти изображения, астрономы использовали камеру ближнего инфракрасного диапазона Уэбба под названием NIRCam, которая предоставила подробные мозаики туманности Ориона как в коротких, так и в длинных волнах света. Эти изображения открыли беспрецедентную информацию и удивительные открытия.

Астрономы Сэмюэл Г. Пирсон и Марк Дж. МакКогрин сосредоточили свое внимание на скоплении Трапеция, области внутри туманности, возраст которой составляет около миллиона лет и богатой молодыми звездами. Помимо звезд, они также наблюдали коричневые карлики — объекты, имеющие массу менее 7% массы Солнца и неспособные инициировать ядерный синтез в своих ядрах. Однако их удивили пары планетоподобных объектов, которых они никогда раньше не видели.

Эти похожие на планеты объекты, которые они назвали двойными объектами с массой Юпитера (JuMBO), имеют массу от 0.6 до 13 раз больше массы Юпитера. Кажется, что они бросают вызов фундаментальным астрономическим теориям из-за своих характеристик. Обычно JuMBO находятся на расстоянии 200 астрономических единиц друг от друга, и им требуются тысячи лет, чтобы совершить оборот вокруг друг друга. Они также молоды, им около миллиона лет, по сравнению с нашей Солнечной системой, возраст которой составляет 4.57 миллиарда лет.

Пирсон и МакКогр признают, что эти открытия поднимают много вопросов об образовании этих JuMBO. Существующие теории образования звезд и планет не объясняют их присутствия в туманности Ориона. Неясно, являются ли они планетами-изгоями или как они стали гравитационно связанными парами. Это неожиданное открытие побуждает к дальнейшим наблюдениям и моделированию, чтобы понять их происхождение.

Космический телескоп Джеймса Уэбба сыграл решающую роль в получении этих революционных изображений. Запланированные наблюдения туманности Ориона в 2024 году позволят лучше понять состав атмосферы JuMBO. Кроме того, исследователи стремятся изучить другие области звездообразования, чтобы определить, существуют ли JuMBO за пределами туманности Ориона.

Открытие этих пар планетоподобных объектов в туманности Ориона бросает вызов нашему нынешнему пониманию формирования планет и звезд. Дальнейшие исследования и наблюдения будут необходимы для разгадки тайн, окружающих JuMBO и их происхождения.

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