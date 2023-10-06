Новые изображения, полученные космическим телескопом Джеймса Уэбба, показывают удивительные объекты в туманности Ориона

Новые изображения, полученные космическим телескопом Джеймса Уэбба, открыли неожиданные пары планетоподобных объектов в туманности Ориона. Туманность Ориона — яркое облако пыли и газа, расположенное в созвездии Ориона, примерно в 1,300 световых годах от Земли. Эта туманность уже давно вызывает интерес у астрономов из-за обилия небесных объектов, в том числе дисков, образующих планеты вокруг молодых звезд и коричневых карликов.

Используя камеру ближнего инфракрасного диапазона Уэбба, астрономы смогли сделать подробные изображения туманности Ориона. Изучая коротковолновое изображение, ученые сосредоточили внимание на скоплении Трапеция — регионе с многочисленными молодыми звездами возрастом около 1 миллиона лет. Среди звезд они также обнаружили коричневых карликов — объекты, которые слишком малы, чтобы стать звездами из-за отсутствия ядерного синтеза в их ядрах.

В поисках маломассивных изолированных объектов астрономы сделали революционное открытие. Они наблюдали пары планетоподобных объектов, которые назвали двойными объектами массы Юпитера (JuMBO). Эти JuMBO имеют массу от 0.6 до 13 раз больше массы Юпитера и, похоже, бросают вызов некоторым фундаментальным астрономическим теориям.

Исследователи идентифицировали 40 пар JuMBO и две тройные системы, находящиеся на широких орбитах друг вокруг друга. Несмотря на то, что эти объекты расположены парами, они обычно расположены на расстоянии около 200 астрономических единиц друг от друга, что в 200 раз больше расстояния между Землей и Солнцем. Этим объектам требуется от 20,000 80,000 до XNUMX XNUMX лет, чтобы совершить оборот вокруг друг друга.

Температура этих JuMBO колеблется от 1,000 до 2,300 градусов по Фаренгейту (от 537 до 1,260 градусов по Цельсию), и они относительно молоды, их возраст составляет примерно 1 миллион лет. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять происхождение этих объектов и почему они находятся в туманности Ориона.

Эти результаты бросают вызов существующим теориям формирования звезд и планет. Они предполагают, что в нашем понимании того, как происходят эти процессы, могут быть пробелы. Туманность Ориона продолжает оставаться увлекательной областью изучения для астрономов, и с развитием телескопов ожидается, что в будущем будут сделаны новые открытия.

Определения:

– Туманность Ориона: яркое облако пыли и газа, расположенное в созвездии Ориона.

– Коричневые карлики: объекты с массой между планетами и звездами.

– JuMBO: двойные объекты с массой Юпитера, пары планетоподобных объектов с массами от 0.6 до 13 раз больше, чем у Юпитера.

источники:

– Статья CNN: «Новые изображения, полученные космическим телескопом Джеймса Уэбба, показывают удивительные пары планетоподобных объектов в туманности Ориона».

– CNN.com: https://www.cnn.com/… (ссылка не включена)