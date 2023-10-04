Микроигольные датчики обеспечивают непрерывный мониторинг уровня лекарств

Микроигольные датчики предлагают минимально инвазивный и непрерывный метод молекулярного мониторинга, предоставляя в режиме реального времени информацию о состоянии заболеваний и методах их лечения. Эти датчики могут совершить революцию в области фармацевтических носимых устройств, позволяя назначать лечение, основанное на индивидуальной фармакокинетике пациента.

Исследователи из Национальной лаборатории Сандии разработали носимый сенсорный пластырь, который может постоянно контролировать уровень лекарств в организме. Они сосредоточили особое внимание на ванкомицине, антибиотике, используемом в качестве крайней меры для лечения тяжелых бактериальных инфекций. Ванкомицин имеет узкий терапевтический диапазон, поэтому постоянный мониторинг имеет решающее значение для обеспечения эффективного лечения без вреда для пациента.

В сенсорной системе используются микроиглы инсулиновой ручки в сочетании с наноразмерными датчиками. Исследователи химически прикрепили наноразмерные датчики, известные как аптамеры, к золотым проволокам на поверхности микроигл. Эти аптамеры представляют собой нити ДНК, которые меняют форму при связывании с ванкомицином, влияя на электрический ток, обнаруживаемый сенсорной системой.

Команда успешно протестировала микроигольные датчики в солевом растворе, имитирующем условия внутри тела, а также в неразбавленной коровьей крови. Система смогла обнаружить присутствие ванкомицина в обоих сценариях. Исследователи также вставили сенсорный пластырь в кожу свиньи, чтобы оценить его функцию после введения в организм.

Будущие применения этой технологии могут включать отслеживание других молекул, таких как цитокины, которые претерпевают значительные изменения во время инфекций. Возможность отслеживать изменения в режиме реального времени может ускорить диагностику и оказать помощь в экстренных ситуациях.

Одна из проблем, которую решают исследователи, — это помехи сигнала, вызванные веществами в крови и коже. Они определили фибриноген, молекулу, участвующую в свертывании крови, как основную причину помех. Понимание и смягчение этих факторов повысит точность сенсорной системы.

Эта сенсорная система с микроиглами может революционизировать способы контроля уровня лекарств, позволяя проводить персонализированное лечение в режиме реального времени.

источники:

– Журнал «Биосенсоры и биоэлектроника»: Алекс М. Даунс, Адам Болоцкий, Брайан М. Уивер и др. Электрохимическое зондирование с помощью микроигл на основе аптамеров: измерения малых молекул в режиме реального времени с использованием встроенных в датчик коммерчески доступных микроигл из нержавеющей стали. DOI: 10.1016/j.bios.2023.115408