Инновационный носимый пластырь для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Команда исследователей из Университета штата Пенсильвания разработала носимый пластырь, который может определять уровень глюкозы в поте человека, а также контролировать температуру тела и уровень pH. Непрерывный мониторинг пота может дать ценную информацию о здоровье человека, особенно об уровне глюкозы в организме.

Носимый датчик использует модифицированный лазером графеновый нанокомпозитный материал для определения уровня глюкозы в поте. Этот материал позволяет проводить неинвазивное обнаружение биомаркеров в режиме реального времени. Предыдущие биосенсоры пота сталкивались с ограничениями в обнаружении низких уровней концентрации биомаркеров и изменчивости таких факторов, как pH, соленость и температура. Однако это новое устройство преодолело эти ограничения, учитывая вариабельность и измеряя уровни глюкозы в течение нескольких недель.

Используя лазерную обработку, исследователи смогли предотвратить «агломерацию» нанокомпозитного материала, повысив его характеристики. Устройство также учитывает колебания пота, pH и температуры тела, вызванные такими видами деятельности, как физические упражнения и прием пищи, обеспечивая точную калибровку для измерения уровня глюкозы.

Носимый пластырь примерно в два раза больше почтовой марки и прикрепляется к коже клейкой лентой. Он передает собранные данные по беспроводной сети на компьютер или мобильное устройство для мониторинга и анализа в режиме реального времени.

Датчик демонстрирует заметную чувствительность и стабильность в течение длительного периода, что делает его недорогой и удобной платформой для непрерывного анализа пота в различных условиях. Эта инновация имеет большой потенциал для здоровья отдельных людей и населения, персонализированной медицины и точного питания.

В целом, портативный пластырь предлагает эффективное и надежное решение для непрерывного мониторинга уровня глюкозы, предоставляя людям удобные и точные средства мониторинга своего здоровья в режиме реального времени.

источники:

– IANS (URL-адрес не указан)