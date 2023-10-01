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Наука

Инновационный носимый пластырь для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

ByМамфо Брешиа

Октябрь 1, 2023
Инновационный носимый пластырь для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Команда исследователей из Университета штата Пенсильвания разработала носимый пластырь, который может определять уровень глюкозы в поте человека, а также контролировать температуру тела и уровень pH. Непрерывный мониторинг пота может дать ценную информацию о здоровье человека, особенно об уровне глюкозы в организме.

Носимый датчик использует модифицированный лазером графеновый нанокомпозитный материал для определения уровня глюкозы в поте. Этот материал позволяет проводить неинвазивное обнаружение биомаркеров в режиме реального времени. Предыдущие биосенсоры пота сталкивались с ограничениями в обнаружении низких уровней концентрации биомаркеров и изменчивости таких факторов, как pH, соленость и температура. Однако это новое устройство преодолело эти ограничения, учитывая вариабельность и измеряя уровни глюкозы в течение нескольких недель.

Используя лазерную обработку, исследователи смогли предотвратить «агломерацию» нанокомпозитного материала, повысив его характеристики. Устройство также учитывает колебания пота, pH и температуры тела, вызванные такими видами деятельности, как физические упражнения и прием пищи, обеспечивая точную калибровку для измерения уровня глюкозы.

Носимый пластырь примерно в два раза больше почтовой марки и прикрепляется к коже клейкой лентой. Он передает собранные данные по беспроводной сети на компьютер или мобильное устройство для мониторинга и анализа в режиме реального времени.

Датчик демонстрирует заметную чувствительность и стабильность в течение длительного периода, что делает его недорогой и удобной платформой для непрерывного анализа пота в различных условиях. Эта инновация имеет большой потенциал для здоровья отдельных людей и населения, персонализированной медицины и точного питания.

В целом, портативный пластырь предлагает эффективное и надежное решение для непрерывного мониторинга уровня глюкозы, предоставляя людям удобные и точные средства мониторинга своего здоровья в режиме реального времени.

источники:
– IANS (URL-адрес не указан)

By Мамфо Брешиа

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