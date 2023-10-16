Новая гарнитура виртуальной реальности для мышей расширяет возможности исследования нейронных путей

В новом препринте рассказывается о разработке гарнитуры виртуальной реальности (VR), специально предназначенной для мышей. Это инновационное устройство под названием MouseGoggles предлагает более захватывающий опыт по сравнению с традиционными устройствами и потенциально может помочь исследователям получить более глубокое понимание нейронных путей, участвующих в сложном поведении.

В настоящее время, чтобы наблюдать за деятельностью мозга бодрствующей мыши, ученые обычно заменяют часть ее черепа стеклянным окном и помещают животное под микроскоп. Объединив эту технику с виртуальной средой, нейробиологи смогут изучать нейронные сети, связанные с навигацией. Однако дисплеи, изначально предназначенные для использования людьми, стоят дорого и обладают разрешением, превышающим возможности обнаружения мышей.

В ответ на эту проблему исследователи разработали MouseGoggles, гарнитуру виртуальной реальности, разработанную специально для мышей. Это устройство напоминает человеческие гарнитуры и состоит из двух круглых дисплеев, линз и компьютерной системы, заключенных в структуру, напечатанную на 3D-принтере. В отличие от традиционных дисплеев высокой четкости, MouseGoggles использует экраны низкой четкости, изначально разработанные для умных часов, которые проецируют мышь в виртуальную среду, созданную с помощью программного обеспечения для видеоигр.

Эксперименты, проведенные исследовательской группой, показали, что мыши, носящие гарнитуру MouseGoggles, демонстрировали те же закономерности нейронной активности в зрительной коре, что и мыши в традиционных установках. Активация клеток места, то есть нейронов, реагирующих на определенные места, также была обнаружена в гиппокампе мышей, перемещающихся в виртуальной среде. Эти результаты позволяют предположить, что мыши были способны распознавать виртуальные локации при выполнении задачи пространственного обучения.

Гарнитура MouseGoggles обеспечивает мышам более увлекательный опыт, позволяя им вести себя более естественно во время экспериментов. Это потенциально может сократить время обучения и необходимость в установках с фиксированной головой, в которых мыши обездвижены. Устройство экономически эффективно, его цена составляет менее 200 долларов США, используются легкодоступные детали и онлайн-руководство по сборке.

Исследователи MouseGoggles сейчас сосредоточены на разработке более легких и миниатюрных версий гарнитуры для свободно передвигающихся мышей, основываясь на отзывах нейробиологического сообщества.

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