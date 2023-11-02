Новое исследование раскрывает потенциальное решение проблемы отбеливания кораллов

Исследователи из Австралийского института морских наук (AIMS) и Мельбурнского университета нашли многообещающее решение борьбы с обесцвечиванием кораллов. Исследование, опубликованное в журнале Global Change Biology, предполагает, что взрослые фрагменты кораллов вида Galaxea fascicleis могут лучше противостоять отбеливанию и быстрее восстанавливаться при обработке эволюционировавшими при нагревании клетками водорослей, известных как симбионты.

В отличие от предыдущих исследований, которые были сосредоточены на естественно теплоустойчивых симбионтах, в этом исследовании использовались симбионты, термоустойчивость которых искусственно повышалась в течение десятилетия посредством воздействия повышенных температур в лаборатории. Этих эволюционировавших при нагревании симбионтов затем поместили в химически отбеленные фрагменты кораллов.

Результаты были замечательными. Симбионтам удалось установить симбиотические отношения со взрослыми кораллами в течение двух лет. Этот симбиоз не только способствовал более быстрому восстановлению после обесцвечивания, но и повысил устойчивость кораллов к жаре, не оказывая при этом отрицательного влияния на их рост.

Ведущий автор доктор Винг Ян Чан из AIMS и Мельбурнского университета считает, что эти симбионты водорослей, эволюционировавшие под действием тепла, могут стать ценным ресурсом для восстановления рифов. Этот подход показывает многообещающие результаты для различных видов кораллов и стадий их жизни.

Долгосрочная стабильность этих симбиотических отношений дает надежду на то, что эволюционировавшие при нагревании клетки смогут приносить пользу кораллам-хозяевам на многие годы вперед. Это особенно важно, учитывая растущую угрозу морских волн тепла, вызванных изменением климата, вызывающих повсеместное обесцвечивание и гибель кораллов.

Старший автор профессор Мадлен ван Оппен подчеркивает преимущества этого подхода, заявляя, что преимущества, наблюдаемые в более ранних исследованиях личинок и молоди кораллов, распространяются и на взрослые кораллы. Этот метод, известный как «вспомогательная эволюция», предполагает активное ускорение естественных эволюционных процессов для повышения устойчивости кораллов к жаре.

Следующий шаг в этом исследовании будет включать контролируемые полевые испытания, чтобы определить, можно ли достичь тех же результатов за пределами лаборатории, с несколькими типами кораллов и в более крупных масштабах.

Это исследование способствует обширным усилиям AIMS, их партнеров и сотрудников по защите кораллов от воздействия изменения климата. Помимо сокращения выбросов и принятия эффективных стратегий управления коралловыми рифами, такие меры, как симбионты, эволюционирующие под воздействием тепла, дают надежду на повышение климатической толерантности и устойчивости рифов.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое обесцвечивание кораллов?

Ответ: Обесцвечивание кораллов происходит, когда колонии кораллов вытесняют симбиотические водоросли, живущие в их тканях, что приводит к потере их ярких цветов. Этот процесс часто вызывается стрессовыми факторами окружающей среды, особенно повышенной температурой воды.

Вопрос: Почему обесцвечивание кораллов вызывает беспокойство?

Ответ: Коралловые рифы являются невероятно важными экосистемами, обеспечивающими среду обитания для бесчисленных морских видов и поддерживающими местную экономику посредством туризма и рыболовства. Когда кораллы подвергаются массовому обесцвечиванию, это может привести к их гибели, серьезно влияя на здоровье и биоразнообразие всего рифа.

Вопрос: Как использование симбионтов, эволюционировавших под действием тепла, помогает кораллам?

Ответ: Симбионты, эволюционировавшие под действием тепла, способны устанавливать симбиотические отношения с кораллами, повышая их жароустойчивость и способствуя более быстрому восстановлению после обесцвечивания. Это могло бы выиграть драгоценное время для рифов, столкнувшихся с угрозой морских волн тепла, вызванных изменением климата.

источники:

– Австралийский институт морских наук (AIMS): https://www.aims.gov.au/

– Университет Мельбурна: https://www.unimelb.edu.au/

– Биология глобальных изменений: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652486