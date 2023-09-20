Ученые обнаружили многообещающий инструмент для борьбы с потерей костной массы при освоении космоса

Ученые совершили прорыв в поиске решений по борьбе с потерей костной массы во время освоения космоса. Команда исследователей усилила терапевтический потенциал молекулы NELL-1, увеличив период ее полураспада с 5.5 часов до 15.5 часов. Это улучшение позволяет молекуле оставаться эффективной в течение более длительного времени, не теряя своей биологической активности.

Чтобы еще больше повысить целевую эффективность, исследователи биоконъюгировали инертную молекулу бисфосфоната (BP) с NELL-1, создав «умную» молекулу под названием BP-NELL-PEG. Эта молекула специально нацелена на костные ткани, что имеет решающее значение в борьбе с потерей костной массы во время длительного пребывания в условиях микрогравитации.

Результаты исследования, опубликованные в журнале npj Microgravity, продемонстрировали, что BP-NELL-PEG демонстрирует превосходную специфичность к костной ткани, не вызывая каких-либо заметных побочных эффектов. Это значительное событие, поскольку бисфосфонаты обычно оказывают разрушительное воздействие на костные ткани.

Исследователи полагают, что их результаты открывают большие перспективы для будущего освоения космоса, особенно для миссий, предполагающих длительное пребывание в условиях микрогравитации. Они полагают, что BP-NELL-PEG может стать ценным инструментом в борьбе с потерей костной массы и ухудшением состояния опорно-двигательного аппарата, особенно когда традиционные тренировки с отягощениями невозможны из-за травм или других факторов, выводящих из строя.

Хотя исследование показало многообещающие результаты, для подтверждения его эффективности необходимы дальнейшие исследования на людях. Если эти исследования и дальше будут успешными, BP-NELL-PEG может произвести революцию в том, как астронавты борются с потерей костной массы во время космических путешествий. Этот прорыв потенциально может улучшить общее состояние здоровья и благополучия астронавтов, обеспечивая успешные и безопасные миссии в будущем.

источники:

– Исходная статья (URL)

– Журнал: «npj Микрогравитация»