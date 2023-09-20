Многообещающая терапия для уменьшения потери костной массы в космосе и на Земле

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) разработали терапию, которая обещает уменьшить потерю костной массы в результате длительных космических путешествий, а также дегенерацию скелетно-мышечной системы на Земле. Микрогравитация, которую испытывают космонавты в космосе, вызывает потерю костной массы в 12 раз большую, чем на Земле, что представляет угрозу для здоровья скелета. Команда Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе исследовала, может ли системная доставка NELL-подобной молекулы-1 (NELL-1) помочь смягчить потерю костной массы.

NELL-1 — это белок, имеющий решающее значение для развития костей и поддержания их плотности. Исследователи усилили терапевтический потенциал NELL-1, продлив период его полураспада и создав «умную» молекулу, которая специфически воздействует на костные ткани, не вызывая побочных эффектов. Результаты, опубликованные в журнале npj Microgravity, показали, что новая молекула, известная как BP-NELL-PEG, продемонстрировала превосходную специфичность к костной ткани, не вызывая заметных побочных эффектов.

По словам Чиа Су из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, эти открытия открывают огромные перспективы для будущего освоения космоса, а также для борьбы с потерей костной массы и ухудшением состояния опорно-двигательного аппарата на Земле. Кан Тинг из Института Форсайта добавил, что BP-NELL-PEG может быть многообещающим инструментом, когда традиционные тренировки с отягощениями невозможны из-за травм или других факторов.

Чтобы проверить терапию в реальных космических условиях, исследователи провели исследование на мышах. Половина мышей провели долгие девять недель в условиях микрогравитации, имитируя длительное космическое путешествие. Другая половина была доставлена ​​обратно на Землю через 4.5 недели. Обе группы получали либо BP-NELL-PEG, либо контрольное вещество. Результаты показали, что у мышей, получавших BP-NELL-PEG, наблюдалось значительное увеличение костеобразования. Кроме того, не наблюдалось никаких видимых неблагоприятных последствий для здоровья как у мышей, получавших лечение в космосе, так и на Земле.

Эта терапия не только имеет потенциал для будущих космических миссий, но также предлагает потенциальное лечение пациентов, страдающих тяжелым остеопорозом и другими заболеваниями костей на Земле. Для подтверждения этих результатов и полного изучения терапевтических преимуществ BP-NELL-PEG необходимы дальнейшие исследования на людях.

источники:

– Калифорнийский университет, Лос-Анджелес

– Институт Форсайта

– npj Микрогравитация