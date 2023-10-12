Лаборатория ImageTech СФУ приобретает новую технологию для продвижения исследований мозга

Лаборатория ImageTech Университета Саймона Фрейзера (SFU), расположенная в Мемориальной больнице Суррея, недавно приобрела новую технологию, которая значительно расширит исследования мозга и наше понимание травм и заболеваний головного мозга. В лаборатории установлен современный аппарат TRIUX™ neo, который позволяет исследователям получить доступ к новейшей технологии магнитоэнцефалографии высокой плотности (МЭГ). Это первое учреждение в Западной Канаде, в котором используются технологии МЭГ и 3Т-магнитно-резонансной томографии (МРТ) всего тела.

Добавление TRIUX™ neo расширяет возможности лаборатории по проведению расширенного сканирования как взрослых, так и детей. MEG предоставляет очень подробную информацию об активности мозга, что позволяет исследователям изучать ряд нарушений и заболеваний головного мозга, включая эпилепсию, аутизм, психические заболевания, травмы головного мозга, опухоли и даже болезнь Альцгеймера.

Новая технология будет особенно полезна для исследователей из Института нейронаук и нейротехнологий (ИНН) СФУ. МЭГ будет использоваться в сочетании с МРТ для получения исходных данных о функциях и структуре мозга. Эти данные помогут исследователям лучше понять генетические факторы, образ жизни и факторы окружающей среды, которые влияют на возникновение, прогрессирование и симптомы деменции.

TRIUX™ neo также предлагает внутренние рециркуляторы гелия, что снижает затраты и соответствует целям устойчивого развития SFU. Эта технология исключает необходимость постоянной дозаправки гелия за счет его циркуляции по замкнутому циклу.

Благодаря внедрению новой технологии МЭГ лаборатория ImageTech СФУ превратилась в клинический исследовательский центр мирового уровня. Теперь у исследователей есть беспрецедентные возможности наблюдать за мозгом в действии и добиться значительных успехов в лечении нарушений и заболеваний головного мозга.

Источник: Лаборатория ImageTech Университета Саймона Фрейзера, Мемориальная больница Суррея.