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Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Лаборатория ImageTech СФУ приобретает новую технологию для продвижения исследований мозга

ByМамфо Брешиа

Октябрь 12, 2023
Лаборатория ImageTech СФУ приобретает новую технологию для продвижения исследований мозга

Лаборатория ImageTech Университета Саймона Фрейзера (SFU), расположенная в Мемориальной больнице Суррея, недавно приобрела новую технологию, которая значительно расширит исследования мозга и наше понимание травм и заболеваний головного мозга. В лаборатории установлен современный аппарат TRIUX™ neo, который позволяет исследователям получить доступ к новейшей технологии магнитоэнцефалографии высокой плотности (МЭГ). Это первое учреждение в Западной Канаде, в котором используются технологии МЭГ и 3Т-магнитно-резонансной томографии (МРТ) всего тела.

Добавление TRIUX™ neo расширяет возможности лаборатории по проведению расширенного сканирования как взрослых, так и детей. MEG предоставляет очень подробную информацию об активности мозга, что позволяет исследователям изучать ряд нарушений и заболеваний головного мозга, включая эпилепсию, аутизм, психические заболевания, травмы головного мозга, опухоли и даже болезнь Альцгеймера.

Новая технология будет особенно полезна для исследователей из Института нейронаук и нейротехнологий (ИНН) СФУ. МЭГ будет использоваться в сочетании с МРТ для получения исходных данных о функциях и структуре мозга. Эти данные помогут исследователям лучше понять генетические факторы, образ жизни и факторы окружающей среды, которые влияют на возникновение, прогрессирование и симптомы деменции.

TRIUX™ neo также предлагает внутренние рециркуляторы гелия, что снижает затраты и соответствует целям устойчивого развития SFU. Эта технология исключает необходимость постоянной дозаправки гелия за счет его циркуляции по замкнутому циклу.

Благодаря внедрению новой технологии МЭГ лаборатория ImageTech СФУ превратилась в клинический исследовательский центр мирового уровня. Теперь у исследователей есть беспрецедентные возможности наблюдать за мозгом в действии и добиться значительных успехов в лечении нарушений и заболеваний головного мозга.

Источник: Лаборатория ImageTech Университета Саймона Фрейзера, Мемориальная больница Суррея.

By Мамфо Брешиа

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