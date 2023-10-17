Новый метод измерения колебания частиц раскрывает тайны физики

Ученые из Большого адронного коллайдера ЦЕРН разработали инновационный метод измерения колебания частиц, называемого таус. В исследовании, опубликованном в журнале Physical Review Letters, исследователи представили новый подход, который фокусируется на измерении времени прохождения частиц друг мимо друга, а не на измерении лобовых столкновений. Этот метод позволяет более точно измерить магнитный момент тау-частицы, обеспечивая понимание тайн Вселенной.

Электроны, мюоны и тау испытывают колебательное движение, подобное волчку, когда их помещают в магнитное поле. Это колебание, известное как магнитный момент частицы, можно использовать для понимания области квантовой физики. Измеряя скорость колебания, у ученых есть возможность открыть новые частицы и явления, которые могут существовать за пределами нынешнего понимания физики элементарных частиц.

Измерение магнитных моментов электронов, мюонов и тау является важным аспектом исследований в области квантовой физики. Эти измерения дают представление о колеблющемся облаке частиц и античастиц в квантовом мире. Точно измеряя колебание, физики могут исследовать потенциальные намеки на неоткрытые частицы, проливая свет на фундаментальные вопросы о природе Вселенной.

В прошлом измерения скорости колебания были в основном сосредоточены на электронах из-за их легкой массы. Однако мюоны и тау-мюоны, которые тяжелее и короче, имеют больше шансов для обнаружения неизвестных частиц. Недавние измерения магнитного момента мюона в Фермилабе дали результаты, которые отклонились от предсказаний Стандартной модели, указывая на присутствие необъяснимых частиц в квантовом облаке мюона.

Таус, будучи самой тяжелой частицей в своем семействе, предлагает еще большую возможность изучить эти квантовые эффекты. Однако их короткий срок службы создает проблемы для точных измерений. Лучшее на сегодняшний день измерение магнитного момента тау было проведено в 2004 году и позволило достичь точности только до двух десятичных знаков. Для дальнейшей проверки предсказаний Стандартной модели физикам требуются измерения в десять раз более точные.

Чтобы преодолеть эти ограничения, исследователи обратились к новому подходу. Вместо проведения лобовых столкновений между ядрами команда использовала близкие столкновения между ионами свинца. Этот метод почти промаха позволил создать тау, минимизируя при этом шумовые условия, связанные с лобовыми столкновениями. Следовательно, исследователи смогли достичь более высокой точности измерения колебания тау, чем это было возможно ранее.

Это новаторское исследование открывает новые возможности для изучения границ физики элементарных частиц. Повышая точность измерений, физики смогут лучше понять фундаментальные законы природы и потенциально раскрыть существование ранее неизвестных частиц. Исследования, проведенные на Большом адроном коллайдере ЦЕРН, представляют собой значительный шаг вперед в поисках разгадки тайн Вселенной.

источники:

– Письма с физическими обзорами: [Название исследования]

– ЦЕРН: [Дополнительная информация об эксперименте]