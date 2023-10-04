Прецизионная онкология: новый метод позволяет анализировать образцы опухолей

Прецизионная онкология, которая предполагает точную диагностику и лечение рака, набирает популярность. Однако большинство методов изучения молекулярных характеристик опухоли основаны на использовании свежих или замороженных клеток, тогда как хирургически удаленные опухолевые ткани обычно замачивают в формалине и заливают парафином. К сожалению, трудно анализировать мутации ДНК или изменения регуляции генов в этих образцах тканей, фиксированных формалином и залитых в парафин (FFPE).

В недавней публикации в журнале Nature Communications ученые из Онкологического центра Фреда Хатчинсона разработали метод, который адаптирует технику CUT&Tag для изучения важных регуляторных элементов генов в FFPE. Этот модифицированный метод, получивший название CUTAC, позволяет исследователям получать высококачественные данные и идентифицировать ключевые гены, участвующие в опухолях.

Во время пандемии COVID-19 молекулярный биолог доктор Стивен Хеникофф разработал CUTAC, работая над белками-упаковщиками ДНК, чтобы выявить области, которые играют роль в регуляции транскрипции. Используя этот метод на FFPE мышей, Хеникофф и его коллеги обнаружили ранее неизвестные закономерности регуляции генов, включая идентификацию микроРНК, которые могут играть роль в развитии рака.

Способность извлекать молекулярную информацию из FFPE может позволить проводить ретроспективные исследования, связывающие биологию опухоли с результатами лечения пациентов с использованием существующих и сохраненных образцов. Помимо применения в исследованиях рака, новый метод может иметь потенциал для изучения биологических процессов, выходящих за рамки рака.

FFPE широко использовались в отделениях патологии для долговременного хранения и анализа с конца 19 века. Технологические достижения последних лет позволили ученым изучать последовательности генов, экспрессию генов и упаковку ДНК. Однако для этих методов обычно требуются свежие или замороженные клетки, что делает ценную молекулярную информацию, хранящуюся в FFPE, недоступной.

Метод доктора Хеникоффа CUT&Tag, который анализирует структуру хроматина в ДНК, был адаптирован для картирования областей компактного хроматина и участков паузы для ферментов, образующих РНК, в FFPE. Эти регионы дают важную информацию о регуляции генов и биологических процессах, происходящих в опухолях.

Ученые работают с EpiCypher, Inc., коммерческим поставщиком CUT&Tag, над коммерциализацией модифицированного метода для использования в FFPE.

источники:

«Точная диагностика и лечение рака стали возможными благодаря новому методу» — [название источника]

«Ученые адаптируют метод CUT&Tag для анализа опухолей» – [название источника]

«Понимание потенциала FFPE в исследованиях рака» – [название источника]