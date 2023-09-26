Формирование нового суперконтинента может уничтожить млекопитающих через 250 миллионов лет

Исследователи из Бристольского университета прогнозируют, что формирование нового суперконтинента Пангея Ультима примерно через 250 миллионов лет может иметь ужасные последствия для людей и других млекопитающих. Используя первые в мире суперкомпьютерные климатические модели далекого будущего, ученые смоделировали тенденции температуры, ветра, дождя и влажности на суперконтиненте.

Результаты показали, что климат станет чрезвычайно жарким, сухим и непригодным для жизни млекопитающих, которые не приспособлены к длительному воздействию чрезмерной жары. Образование Пангеи Ультима приведет к более частым извержениям вулканов, выбросам углекислого газа в атмосферу и дальнейшему потеплению планеты. Кроме того, повышенная яркость Солнца будет излучать больше энергии, что усугубит повышение температуры.

Александр Фарнсворт, ведущий автор статьи, объяснил, что новообразованный суперконтинент создаст тройную угрозу, включая эффект континентальности, более жаркое солнце и повышенный уровень CO2 в атмосфере. Ежедневная температура от 40 до 50 градусов по Цельсию (от 104 до 122 градусов по Фаренгейту) и высокий уровень влажности сделают невозможным выживание людей и многих других видов. Экстремальная жара также приведет к нехватке еды и воды для млекопитающих.

Хотя существует неопределенность в прогнозировании событий в далеком будущем, исследование рисует очень мрачную картину: только от 8% до 16% суши суперконтинента потенциально пригодны для обитания млекопитающих. Если люди продолжат сжигать ископаемое топливо, уровень углекислого газа может удвоиться гораздо раньше, чем ожидалось.

Авторы предостерегают от самоуспокоенности в решении нынешнего климатического кризиса, поскольку антропогенное изменение климата уже ежегодно приводит к миллионам смертей во всем мире. Они подчеркивают острую необходимость достижения нулевых выбросов для смягчения разрушительных последствий изменения климата.

В крупном докладе, опубликованном в прошлом году при поддержке ООН, предупреждается, что изменение климата находится на пути к преобразованию жизни на Земле, что приведет к неспособности миллиардов людей и видов адаптироваться, если глобальное потепление не будет значительно замедлено. Срочная необходимость ограничить глобальное потепление уровнем ниже 1.5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем имеет решающее значение для предотвращения катастрофических изменений, которые могут быстро изменить жизнь в том виде, в котором мы ее знаем.

Источник: CNN