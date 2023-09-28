Формирование суперконтинента через 250 миллионов лет может сделать Землю непригодной для жизни млекопитающих

Исследователи из Бристольского университета использовали климатические модели, чтобы предсказать последствия формирования нового «суперконтинента» под названием Пангея Ультима через 250 миллионов лет. Слияние континентов приведет к созданию чрезвычайно жаркой, сухой и негостеприимной окружающей среды, что сделает ее неприемлемой для людей и млекопитающих. Эти организмы не приспособлены к длительному воздействию чрезмерного тепла.

В исследовании учитывались температура, ветер, дождь, тенденции влажности, движение тектонических плит, химия океана и уровни углекислого газа для моделирования условий на суперконтиненте. Команда обнаружила, что образование Пангеи Ультима приведет к более частым извержениям вулканов, выбросам углекислого газа в атмосферу и дальнейшему глобальному потеплению. Кроме того, солнце будет излучать больше энергии, усиливая жару.

Сочетание этих факторов создаст температуру в диапазоне от 40 до 50 градусов по Цельсию (от 104 до 122 градусов по Фаренгейту) с высоким уровнем влажности. Неспособность регулировать температуру тела посредством потоотделения в конечном итоге приведет к вымиранию людей и многих других видов. Более того, повышенная жара приведет к нехватке источников пищи и воды для млекопитающих. По оценкам исследователей, только от 8% до 16% суши суперконтинента будут пригодны для обитания млекопитающих.

Несмотря на то, что существует неопределенность в прогнозах на будущее, перспективы кажутся мрачными. В докладе предполагается, что нынешний уровень углекислого газа может удвоиться, если предположить, что люди немедленно прекратят сжигать ископаемое топливо. Однако если выбросы продолжатся, рост уровня углекислого газа может произойти гораздо раньше. Авторы доклада подчеркнули важность решения текущего климатического кризиса и стремления к нулевым выбросам для смягчения пагубных последствий изменения климата.

Крайне важно принять немедленные меры, поскольку люди уже испытывают сильную жару, которая негативно влияет на здоровье. Решение климатического кризиса сейчас имеет решающее значение для предотвращения необитаемой планеты в отдаленном будущем. В противном случае миллиарды людей и других биологических видов не смогут адаптироваться, как подчеркивается в докладе, опубликованном при поддержке ООН в прошлом году.

Источник: Бристольский университет, Nature Geoscience.