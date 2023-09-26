Формирование нового суперконтинента может поставить под угрозу людей и млекопитающих через 250 миллионов лет

Исследователи из Бристольского университета использовали суперкомпьютерные климатические модели, чтобы предсказать формирование нового «суперконтинента» через 250 миллионов лет, известного как Пангея Ультима. Ожидается, что это слияние континентов приведет к возникновению экстремальных климатических условий, которые сделают планету практически непригодной для жизни для людей и млекопитающих.

Исследователи смоделировали тенденции температуры, ветра, дождя и влажности для Pangea Ultima, принимая во внимание такие факторы, как движение тектонических плит, химию океана и биологию. Они обнаружили, что формирование суперконтинента приведет к более частым извержениям вулканов, выбросам углекислого газа в атмосферу и приведет к глобальному потеплению. Кроме того, солнце станет ярче, излучая больше энергии и еще больше повысив температуру Земли.

Сочетание этих факторов приведет к повсеместному распространению температур от 40 до 50 градусов по Цельсию, а также к высокому уровню влажности. Людям и другим видам будет трудно выжить в таких условиях, поскольку они не приспособлены к длительному воздействию чрезмерной жары. Повышенная жара также приведет к нехватке источников пищи и воды для млекопитающих.

Хотя на данный момент существуют неопределенности в прогнозах на будущее, исследователи подсчитали, что только от 8% до 16% земли на Пангее Ультима будут пригодны для обитания млекопитающих. Более того, уровень углекислого газа может удвоиться нынешний уровень, если люди продолжат сжигать ископаемое топливо. Исследователи подчеркивают, что этот мрачный прогноз должен служить напоминанием о срочности решения нынешнего климатического кризиса.

Согласно предыдущему докладу, поддержанному ООН, если глобальное потепление не будет резко замедлено, миллиарды людей и других биологических видов столкнутся с серьезными проблемами в адаптации к меняющемуся климату. Крайне важно как можно скорее сократить выбросы парниковых газов и стремиться к нулевым чистым выбросам, чтобы смягчить последствия изменения климата.

Результаты исследования подчеркивают важность решения продолжающегося климатического кризиса и подчеркивают негативные последствия выбросов парниковых газов человеком. Хотя экстремальные условия, предсказанные на 250 миллионов лет, могут показаться далекими, сегодня мы уже испытываем пагубные последствия изменения климата. Крайне важно принять немедленные меры для защиты планеты и будущих поколений.

источники:

– Бристольский университет

– Природа-геофизика