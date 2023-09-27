Формирование Пангеи Ультима: страшное предупреждение о будущем Земли

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Бристольского университета, сделало страшное предупреждение о потенциальном формировании нового суперконтинента, зловеще названного Пангея Ультима. Этот сценарий будущего может привести к катастрофическим последствиям для Земли и ее жителей, включая людей. Исследование, основанное на передовых суперкомпьютерных климатических моделях, представляет мрачную картину будущего и предсказывает надвигающееся массовое вымирание, вызванное экстремальным тепловым стрессом.

Пангея Ультима, которая, как ожидается, сформируется примерно через 250 миллионов лет, превратит нашу планету в негостеприимную и беспощадную среду. Исследование подчеркивает несколько ключевых выводов:

1. Экстремальная жара и враждебность: Пангея Ультима станет страной палящей жары и засухи, непригодной для млекопитающих, плохо приспособленных к длительному воздействию экстремальных температур.

2. Усиление глобального потепления. Яркость Солнца увеличится, излучая больше энергии. В сочетании с повышенной вулканической активностью на суперконтиненте это приведет к выбросу более высокого уровня углекислого газа, что усугубит глобальное потепление.

3. Фатальные условия: Пангея Ультима будет испытывать широко распространенные температуры в диапазоне от изнуряющих 40 до 50 градусов по Цельсию, а также высокую влажность. Такие условия оказались бы фатальными для многих биологических видов, включая человека.

4. Ограниченная обитаемость. Лишь небольшая часть суши Пангеи Ультима, примерно от 8% до 16%, останется пригодной для обитания млекопитающих, что подчеркивает огромные проблемы выживания в таком неумолимом ландшафте.

Это исследование служит суровым напоминанием о срочной необходимости решения продолжающегося климатического кризиса. В нем подчеркивается необходимость сокращения антропогенных выбросов парниковых газов, стремясь ограничить глобальное потепление согласованной целью в 1.5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, как это предусмотрено Парижским соглашением.

Юнис Ло, один из соавторов доклада, подчеркнула важность прямого противостояния нынешнему климатическому кризису, заявив: «Крайне важно сохранять пристальное внимание к продолжающейся чрезвычайной климатической ситуации, которая была вызвана выпуском парниковых газов в результате деятельности человека».

В свете этих предсказаний человечеству необходимо рассмотреть долгосрочные стратегии выживания. Они могут включать изучение таких вариантов, как колонизация других планет или разработка инновационных способов адаптации к экстремальным условиям, если прогнозируемые условия Пангеи Ультима материализуются.

На протяжении всей истории Земли произошло пять крупных событий массового вымирания, самым последним из которых было вымирание в мел-палеогеновом периоде, которое привело к исчезновению динозавров. Исследование Бристольского университета подчеркивает острую важность ответственного управления окружающей средой для предотвращения будущих экологических кризисов и защиты будущего нашей планеты.

источники:

– Бристольский университет: исследование, проведенное исследователями Бристольского университета.

– Парижское соглашение: Глобальное климатическое соглашение, подписанное в Париже в 2015 году.