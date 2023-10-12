Человеческая деятельность подталкивает Землю к планетарным ограничениям, показывают исследования

Исследователи обновили теорию планетарных границ, которая утверждает, что деятельность человека дестабилизирует операционную систему Земли и ставит под угрозу ее обитаемость. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, устанавливает четкие пороговые значения для каждой из девяти планетарных границ, включая новые объекты (загрязнение), атмосферную аэрозольную нагрузку и биосферу. Шесть из девяти границ уже нарушены, что указывает на срочную необходимость принятия мер.

Согласно системе планетарных границ, система жизнеобеспечения Земли состоит из девяти элементов, каждый из которых имеет предел или границу. Поскольку эти границы превышены, безопасное рабочее пространство планеты оказывается под угрозой. Границы включают изменение климата, целостность биосферы, истощение озона, закисление океана, биогеохимические потоки, изменение земельной системы, изменение пресной воды, атмосферную аэрозольную нагрузку и новые объекты. Структура направлена ​​на поддержание баланса и поддержку жизни, какой мы ее знаем.

В более ранних версиях теории были пробелы в знаниях, особенно в отношении порогов для новых объектов, нагрузки атмосферных аэрозолей и функциональной целостности биосферы. Однако обновленная структура определяет количественные ограничения для каждой системы. Например, порог появления новых объектов определяется быстрым развитием синтетических химикатов и других антропогенных загрязнителей, которые опережают возможности государственной оценки и мониторинга.

В исследовании представлен новый показатель — присвоение человеком чистой первичной продукции (HANPP) — для оценки функциональной целостности части границы биосферы. Он измеряет использование биомассы человечеством и подчеркивает влияние присвоения энергии на потерю биоразнообразия. Система также включает новый термин «зоны» для количественной оценки нарушений границ, различая растущий и высокий риск.

В исследовании подчеркивается взаимосвязь границ и их взаимное влияние. Хотя пересечение шести из девяти границ не является немедленной катастрофой, оно служит тревожным сигналом о связанных с этим рисках. Успешные усилия по решению проблемы истощения стратосферного озона демонстрируют, что человечество может переломить ситуацию. Исследование подчеркивает важность коллективных действий и гарантий, таких как Монреальский протокол.

Обновленная система планетарных границ представляет собой полную обновленную информацию о тревожном состоянии планеты. Это подтверждает, что Земля перешла из голоцена в антропоцен из-за антропогенной утраты биоразнообразия, изменения климата и загрязнения. Результаты исследования подчеркивают острую необходимость уменьшить эти нарушения границ и восстановить безопасное рабочее пространство Земли.

источники:

– Элизабет Клэр Альбертс, «Земля доведена до планетарных пределов», Science Advances (2023).

– Природа (2009)

– Природа (2015)

– «Монреальский протокол продолжает оставаться живым документом», Монгабай (2023 г.)