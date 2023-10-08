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Ученые обнаружили новые доказательства существования Зеландии, скрытого континента

ByРоберт Эндрю

Октябрь 8, 2023
Ученые обнаружили новые доказательства существования Зеландии, скрытого континента

Ученые Новой Зеландии недавно сделали замечательное открытие, которое дает новое представление о скрытом континенте Зеландия. Это открытие проливает свет на тектоническую историю Зеландии и предлагает доказательства распада суперконтинента Гондвана.

Зеландия, преимущественно затопленная территория площадью около пяти миллионов квадратных километров, была предметом большого интереса для ученых. В своем недавнем исследовании, опубликованном в научном журнале Tectonics, исследователи подробно описывают свои выводы относительно вулканизма и геологической структуры Зеландии.

Исследование выявило существование массивного вулканического региона на окраине Гондваны, размером, по оценкам, размером с саму Новую Зеландию. Эта вулканическая активность произошла между 100 и 60 миллионами лет назад, когда Зеландия отделилась от суперконтинента. Магнитные сигнатуры, обнаруженные в образцах пород морского дна и исследованиях морского дна, сыграли решающую роль в идентификации этого вулканического региона. Камни имели характеристики, аналогичные тем, что были найдены в Новой Зеландии и других близлежащих районах, что является дополнительным подтверждением.

Примечательно, что исследование также выявило древнее гранитное образование Зеландии, известное как Срединный батолит. Этот гранитный «хребет» тянется на 4,000 километров от Новой Каледонии. Исследователи полагают, что изучение этого гранитного образования позволит получить важную информацию о геологической истории Зеландии.

Хотя это исследование представляет собой важную веху в понимании Зеландии, еще многое предстоит изучить и узнать об этом скрытом континенте. Ученые, участвовавшие в исследовании, подчеркивают важность проведения дальнейших исследований, чтобы раскрыть полную историю Зеландии.

Это исследование не только расширяет наши знания о Зеландии, но и расширяет наше понимание тектонических процессов и эволюции континентов Земли. Это дополняет растущий объем исследований, которые помогают нам собрать воедино загадку геологического прошлого нашей планеты.

источники:
– Тектоника (журнал)
– Исследовательская работа Мортимера, Ника и др.

By Роберт Эндрю

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