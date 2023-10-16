Невидимые столкновения сверхновых привели к возникновению перистых пылевых облаков и межзвездных молекулярных облаков

Ученые сделали революционное открытие, касающееся динамики нейтрального газообразного водорода в петле Северного полюса мира (NCP). В исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, исследователи обнаружили, что столкновение двух оболочек сверхновых создало необходимые условия для формирования перистых пылевых облаков. Эти облака являются важными предшественниками рождения звезд, планет и межзвездных молекулярных облаков, которые являются фундаментальными компонентами строительных блоков жизни.

Исследование возглавила доктор Джоан Шмельц, почетный астроном Университетской ассоциации космических исследований. Исследование было сосредоточено на взрывах сверхновых, которые связаны с невидимым спутником двойных звездных систем, изучаемых космическим кораблем Гайя. Данные, собранные с телескопа Эффельсберг в Германии, выявили многочисленные признаки расширяющейся оболочки, которая включает в себя арку низкой широты и средней скорости (LLIV) на приближающейся стороне и петлю NCP.

По словам доктора Шмельца, «такие старые сверхновые не привлекли особого внимания, поскольку большая часть интересного излучения исчезла. Но мы находим все больше и больше доказательств того, что они могут быть ответственны за некоторые интересные структуры и динамику межзвездных водородных облаков».

По мере старения остатков сверхновой рентгеновские лучи, синхротронное излучение и оптический свет начинают исчезать, но оболочка продолжает расширяться за счет собственного импульса. Эта фаза расширения длится сотни тысяч лет, и ее лучше всего наблюдать по радиоизлучению нейтральных атомов водорода, изученному телескопом Эффельсберг.

Исследование предполагает, что водород на удаляющейся стороне оболочки взаимодействует с газом, приближающимся к ближней стороне второй оболочки, что приводит к образованию NCP-петли на их пересечении. Расстояния до Арки LLIV и Петли NCP, примерно 550 и 700 световых лет соответственно, были определены с использованием главных звезд в каждой двойной системе.

Геррит Вершуур, соавтор статьи и радиоастроном, подчеркивает важность этой работы, заявляя: «Расстояние — одно из самых сложных измерений в астрономии… впервые мы знаем, где они находятся и как они появились. быть."

Знание расстояний до этих радиооблаков имеет решающее значение для сравнения наблюдений с моделями и расчета фундаментальных параметров водородных облаков. Эти параметры включают массу, возраст, энергию и импульс, которые необходимы для проверки теоретических предсказаний и расширения наших знаний о межзвездном пространстве.

Результаты этого исследования подтверждают, что Арка LLIV и Петля NCP являются частью расширяющихся оболочек, что соответствует предсказаниям моделей старения сверхновых. Понимание происхождения перистых пылевых облаков и межзвездных молекулярных облаков является значительным шагом вперед в разгадке тайн космоса.

источники:

– Университетская ассоциация космических исследований