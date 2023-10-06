Исследование показывает, что добавление креатина может помочь при синдроме усталости после COVID-19

Новое клиническое исследование, опубликованное в журнале Food Science & Nutrition, предполагает, что диетические добавки креатина могут иметь потенциальную пользу для людей, страдающих от синдрома усталости после COVID-19, широко известного как длительный COVID. В исследовании приняли участие 12 участников с синдромом усталости после COVID-19, которые случайным образом были распределены либо в группу плацебо, либо в группу, получавшую 4 грамма моногидрата креатина в день в течение шести месяцев.

Креатин — это природное соединение, которое содержится в мышечных клетках и известно своей ролью в выработке клеточной энергии во время коротких периодов интенсивной физической активности. Его часто используют в качестве добавки для улучшения спортивных результатов и стимулирования роста мышц. Тем не менее, в этом исследовании изучались его потенциальные преимущества для людей с синдромом усталости после COVID-19.

Результаты исследования показали, что прием креатина привел к значительному увеличению уровня креатина как в мышцах ног, так и в мозге. Кроме того, после трех месяцев приема добавок участники сообщили о значительном снижении общей утомляемости. Через шесть месяцев они также почувствовали улучшение таких симптомов, как потеря вкуса, затруднение дыхания, боли в теле, головные боли и трудности с концентрацией внимания.

Результаты этого исследования показывают, что прием креатина может быть эффективным средством лечения синдрома усталости после COVID-19. Однако исследователи подчеркивают необходимость дальнейших исследований для подтверждения этих результатов в различных популяциях после COVID-19.

В целом, это исследование дает новое представление о потенциальной пользе креатина для людей, страдающих длительным течением COVID. Прием креатина может облегчить усталость и улучшить различные симптомы, связанные с синдромом усталости после COVID-19.

источник:

– «Влияние шестимесячного приема креатина на результаты, сообщаемые пациентами и врачами, а также уровни креатина в тканях у пациентов с синдромом усталости после COVID-19» Елена Сланкаменац, Марияна Ранисавлева, Никола Тодорович, Елена Остоич, Вальдемар Стайер и Сергей М. Остоич. Пищевая наука и питание. дои: 10.1002/fsn3.3597.