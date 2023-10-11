Ученые открыли новый сценарий обилия драгоценных металлов в мантии Земли

Ученые нашли новый геофизически жизнеспособный сценарий, который объясняет обилие некоторых драгоценных металлов, таких как золото и платина, в мантии Земли. В прошлом моделирование показало, что большинство металлов, в том числе высоко «сидерофильные» элементы (HSE) с сильным сродством к железу, быстро проникли в ядро ​​Земли. Однако новое моделирование учитывало ударное перемешивание материалов мантии, которое могло предотвратить полное погружение металлов.

Исследователи смоделировали смешивание ударившейся планетезимали с материалами мантии в три фазы: твердые силикатные минералы, расплавленная силикатная магма и жидкий металл. Они обнаружили, что частично расплавленная зона под локализованным океаном магмы, образовавшимся в результате удара, могла остановить падение планетезимальных металлов в ядро ​​Земли. В этом сценарии тяжелые металлы опускаются на дно локализованного океана магмы, а затем медленно просачиваются через частично расплавленную область под ним. По мере затвердевания мантии металлы попадают в ловушку и удерживаются внутри мантии.

Более того, мантийная конвекция играет роль в перераспределении этих металлов на протяжении длительных геологических периодов времени. Мантийная конвекция означает подъем горячего мантийного материала и опускание более холодного материала. Этот процесс позволяет смешивать и перераспределять мантийные материалы, включая HSE, накопленные в результате крупных столкновений, произошедших миллиарды лет назад.

Понимание того, как драгоценные металлы удерживаются в мантии Земли, было давним научным вопросом. Это новое исследование дает ценную информацию о процессах, которые привели к обилию этих металлов в мантии, проливая свет на геологическую историю Земли.

Источник: служба новостей АНИ