Ученые открыли новый сценарий присутствия драгоценных металлов в мантии Земли

Ученые сделали революционное открытие, которое объясняет присутствие драгоценных металлов, таких как золото и платина, в мантии Земли. С помощью моделирования и моделей исследователи обнаружили, что ударное перемешивание материалов мантии может предотвратить полное погружение металлов в ядро ​​Земли.

Формирование Луны около 4.5 миллиардов лет назад было результатом столкновения Земли и планеты размером с Марс. Эта эпоха бомбардировок, известная как «поздняя аккреция», также принесла на Землю планетезимали, в том числе высокосидерофильные элементы (HSE), такие как золото и платина.

Предыдущие моделирования показали, что когда планетезимали проникают в мантию Земли, ассимилируются лишь небольшие количества металлов, а большая часть опускается в ядро. Это подняло вопрос о том, как Земля получила свои драгоценные металлы.

Чтобы решить эту проблему, ученые разработали новые модели, которые учитывают смешивание столкнувшихся планетезималей с материалами мантии. Моделирование было сосредоточено на трехфазной системе: твердые силикатные минералы, расплавленная силикатная магма и жидкий металл. Благодаря сочетанию быстрой динамики этой системы с длительным перемешиванием, обеспечиваемым мантийной конвекцией, удержание HSE в мантии стало возможным.

В этом сценарии ударный элемент врезается в Землю, создавая локализованный океан жидкой магмы, в котором тонут тяжелые металлы. Когда эти металлы достигают частично расплавленной области внизу, они просачиваются сквозь расплав и медленно опускаются на дно мантии. Затем расплавленная мантия затвердевает, захватывая металлы. Процесс мантийной конвекции, вызванный теплом ядра Земли, переносит эти металлы и перераспределяет их во времени.

Это открытие дает геофизически обоснованное объяснение присутствия драгоценных металлов в мантии Земли. Это подчеркивает значение перемешивания, вызванного ударами, в формировании состава нашей планеты миллиарды лет назад.

Источник: Материалы Национальной академии наук (PNAS), Йельский университет.

Определения:

– Поздняя аккреция: период интенсивной бомбардировки планеты или луны планетезималями после ее первоначального формирования.

– Сидерофильные элементы: металлы с сильным сродством к железу.

– Мантийная конвекция: подъем и опускание горячего и холодного мантийного материала, который перераспределяет материалы внутри мантии.