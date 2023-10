Ученые выяснили, как Земля удерживала драгоценные металлы в своей мантии

By

Ученые открыли новую информацию о том, как драгоценные металлы, такие как золото и платина, удерживались в мантии Земли, несмотря на более ранние теории, предполагающие, что эти металлы опустились до ядра. В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, использовалось моделирование для изучения перемешивания мантийных материалов под воздействием ударов.

Около 4.5 миллиардов лет назад Земля испытала значительное воздействие планеты размером с Марс, в результате чего материал был выброшен на орбитальный диск, из которого образовалась Луна. После этого периода, известного как «поздняя аккреция», крупные планетезимали столкнулись с Землей, доставив металлы с сильным сродством к железу, известные как высоко «сидерофильные» элементы, которые были поглощены молодой Землей.

Предыдущие моделирования предполагали, что большинство этих металлов, включая высокосидерофильные элементы (HSE), утекли в ядро ​​Земли. Однако новое исследование раскрывает жизнеспособный сценарий, объясняющий обилие этих драгоценных металлов в мантии.

Моделирование учитывало воздействие планетезимали на Землю, создающее локализованный океан магмы, в котором тяжелые металлы опускаются на дно. Когда металлы достигают частично расплавленной области внизу, они просачиваются сквозь расплав, а затем медленно опускаются на дно мантии. Во время этого процесса расплавленная мантия затвердевает, эффективно удерживая металлы.

Исследование также подчеркивает роль мантийной конвекции в перераспределении мантийных материалов в течение длительных периодов времени. Мантийная конвекция означает подъем горячего мантийного материала и опускание более холодного материала, что приводит к смешиванию и перераспределению мантийных материалов, включая высокосидерофильные элементы.

Это исследование дает новое понимание того, как Земля сохранила свои драгоценные металлы, проливая свет на состав мантии и процессы, которые формировали нашу планету на протяжении миллиардов лет.

источники:

- Статья из материалов Национальной академии наук (PNAS).