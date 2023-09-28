Ослабление течения Гольфстрим подтверждено новым исследованием

Новое исследование окончательно подтвердило, что Гольфстрим, главное океанское течение у восточного побережья США и часть циркуляции Северного Атлантического океана, за последние четыре десятилетия ослаб на 4%. Исследование под названием «Сильное ослабление Гольфстрима, наблюдаемое в течение последних четырех десятилетий во Флоридском проливе» и опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, представляет собой первое убедительное свидетельство этого значительного изменения океанского течения.

Гольфстрим играет решающую роль в погодных и климатических условиях, и его ослабление может иметь серьезные последствия. Оно влияет на региональную погоду, климат и прибрежные условия, включая температуру приземного воздуха и осадки в Европе, уровень прибрежного моря на юго-востоке США и активность ураганов в Северной Атлантике. Понимание этих изменений важно для интерпретации наблюдаемых изменений и прогнозирования будущих тенденций экстремальных явлений, таких как засухи, наводнения, волны тепла и ураганы.

Хотя исследование не определяет причину ослабления Гольфстрима, будущие исследования будут направлены на выявление основных факторов. Авторы предполагают, что потенциальными причинами могут быть изменение климата или природные изменения. Климатические модели указывают на аналогичные тенденции ослабления, но необходимы дополнительные данные наблюдений, чтобы определить точную причину.

Для проведения исследования исследователи использовали байесовское моделирование для анализа данных из трех независимых источников: подводных кабелей, спутниковой альтиметрии и наблюдений на месте. Объединив эти наборы данных, исследователи смогли предоставить четкие доказательства долгосрочных изменений в транспорте Гольфстрима. В исследовании подчеркивается важность рассмотрения нескольких независимых источников данных, подобно тому, как несколько свидетелей представлены в зале суда, чтобы построить последовательную картину тенденции к ослаблению.

Это исследование подчеркивает необходимость продолжения мониторинга и исследований Гольфстрима, чтобы лучше понять его поведение и потенциальное влияние на климат и погодные условия.

источники:

– «Сильное ослабление Гольфстрима в течение последних четырех десятилетий наблюдалось во Флоридском проливе», опубликовано в журнале Geophysical Research Letters – CleanTechnica.