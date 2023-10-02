Открытие эпигенетических часов у растений дает новое представление об эволюции

Эпигенетика, изучение того, как факторы окружающей среды и жизненный опыт могут влиять на экспрессию генов без изменения последовательности ДНК, уже давно известна своей ролью в организме человека и других млекопитающих. Новаторское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что эпигенетические часы не только существуют у растений, но и точно измеряют время на протяжении многих поколений.

Эпигенетические часы — это математические модели, которые оценивают уровень метилирования ДНК (химической модификации, влияющей на активность генов) в определенных участках генома. Эти часы широко используются в качестве биомаркеров старения и здоровья людей и других животных. Однако до сих пор их присутствие и полезность для растений были в значительной степени неизвестны.

Исследование, проведенное международной группой ученых, показывает, что эпигенетические часы у растений могут измерять время с поразительной точностью — от десятилетий до столетий. Этот уровень точности превосходит уровень традиционных часов, основанных на мутациях ДНК. Это открытие проливает новый свет на вопросы микроэволюции, которые оказалось трудно решить, например, время появления инвазивных видов и влияние человеческой деятельности с эпохи современной индустриализации.

Чтобы обнаружить эпигенетические часы растений, исследователи исследовали 300-летний тополь. Они проанализировали закономерности метилирования ДНК в разных ветвях дерева и обнаружили корреляцию с возрастом ветвей, определяемую путем подсчета годичных колец. Команда даже смогла оценить возраст ветки, который невозможно было определить, используя только данные о метилировании ДНК.

Затем исследователи проверили применимость эпигенетических часов на других видах растений с различными способами размножения. Они сосредоточились на Arabidopsis thaliana, самоопыляющемся растении, и Zostera marina, клональной морской траве. Собрав образцы из природных популяций этих видов и измерив уровни метилирования ДНК, они обнаружили, что эпигенетические часы точно оценивают время расхождения во внутривидовых филогенетических или эволюционных деревьях.

Исследование также показало, что эпигенетические часы можно использовать для оценки времени родословной с использованием экспериментальных эволюционных популяций. Сюда входили растения A. thaliana, подвергшиеся воздействию различных условий окружающей среды или имеющие разное географическое происхождение. Чтобы подтвердить свои выводы, исследователи выявили часовоподобные эпимутации, которые представляют собой изменения метилирования ДНК, которые происходят независимо от мутаций ДНК.

Открытие эпигенетических часов у растений имеет важное значение для понимания эволюции и экологии растений. Эти часы предоставляют новый инструмент для датирования эволюционных событий, таких как видообразование, гибридизация, колонизация и адаптация, которые сложно определить, основываясь исключительно на мутациях ДНК. Кроме того, эпигенетические изменения могут влиять на экспрессию генов и фенотипические вариации, влияя на такие характеристики, как скорость роста, устойчивость к стрессу, время цветения и устойчивость к болезням. Эти изменения могут наследоваться из поколения в поколение или передаваться горизонтально между людьми, отражая как хронологический возраст, так и эволюционный потенциал.

Это исследование знаменует собой важный прорыв в нашем понимании биологии растений и открывает новые возможности для исследований в области эпигенетики. Интеграция эпигенетических часов с другими молекулярными маркерами и методами может дать более полную картину эволюционной истории и динамики. В целом, открытие эпигенетических часов у растений дает ценную информацию об эволюционных процессах, которые формируют мир природы.

источники:

- Наука

- NatureWorldNews.com