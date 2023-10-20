Пропавшие переходные окаменелости в докембрии: дополнительные доказательства против дарвиновской эволюции

Внезапное появление разнообразных типов животных во время кембрийского взрыва долгое время представляло собой проблему для дарвиновской эволюции. Согласно этой теории, сложные биологические новинки должны были возникать постепенно, с течением времени, с многочисленными промежуточными формами. Однако в слоях позднего докембрия, предшествовавших кембрийскому взрыву, не было обнаружено никаких переходных окаменелостей. Эдиакарский период, охватывающий конец докембрия, действительно содержит сложные макроископаемые, но их связь с более поздними кембрийскими типами животных остается спорной.

Сам Чарльз Дарвин признал это серьезным возражением против своей теории, отметив отсутствие записей об обширных первобытных периодах, предшествующих кембрийскому слою. Наиболее распространенным объяснением этого отсутствия является неполнота летописи окаменелостей, предполагающая, что предки животных должны были существовать, но их было нелегко сохранить из-за их небольшого размера и мягкого тела. Однако эта гипотеза артефакта была опровергнута недавними открытиями местонахождений окаменелостей в Эдиакаре, которые могли позволить сохранить маленьких предшественников животных с мягким телом. Вместо этого в этих местах были обнаружены только ископаемые водоросли и несколько проблемных организмов.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале «Тенденции в экологии и эволюции», добавляет дополнительные доказательства против гипотезы артефактов. Палеонтологи под руководством Дерека Бриггса сравнили процессы окаменения и геологию докембрийских и кембрийских толщ и обнаружили полное отсутствие животных в докембрийских слоях, пригодных для сохранения. Они предполагают мягкое максимальное ограничение древности животных на уровне 789 миллионов лет назад. Условия типа сланцев Бёрджесс, которые были предложены как среда, способствующая раннему сохранению животных, не были связаны с ископаемыми биотами, датируемыми 789 миллионами лет назад или старше.

Авторы исследования предполагают, что криогенный разрыв в исключительно сохранившихся биотах может объяснить резкое появление животных в дальнейшем. Однако эта интерпретация, похоже, упускает из виду противоречивые данные, в том числе отсутствие в это время бесспорных многоклеточных или двусторонних животных. Более того, другие исследования установили, что максимальное ограничение появления первых животных приходится на еще более молодой возраст, ближе к началу кембрия.

Эти результаты бросают вызов градуалистским предположениям о дарвиновской эволюции и противоречат датировке, предложенной исследованиями молекулярных часов. Для биологов-эволюционистов важно признать и устранить значительные расхождения между эмпирическими данными и основными предсказаниями их теории.