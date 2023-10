Новая стратегия расширяет возможности селективного электролиза угарного газа до ацетата

By

Исследователи из Даляньского института химической физики (DICP) Китайской академии наук (CAS) разработали новую стратегию повышения селективности электролиза монооксида углерода (CO) до ацетата. Команда сконструировала металлоорганические интерфейсы для создания благоприятной реакционной микросреды, что привело к значительному увеличению производства ацетата.

Щелочной электролиз CO2 потенциально может производить многоуглеродные (C2+) продукты, такие как ацетат и этилен, но его эффективность в использовании CO2 все еще ограничена. Тандемный электролиз, который сочетает в себе твердооксидный или кислотный электролиз CO2 с электролизом CO и щелочным электролизом CO на последовательных стадиях, продемонстрировал более высокую эффективность углерода. Однако селективное получение определенного продукта C2+ остается проблемой при электролизе CO.

В этом исследовании исследователи использовали электрохимическую реконструкцию молекулярных комплексов меди in-situ для создания границ раздела между медью и органическими соединениями. Это позволило им настроить реакционное микроокружение вокруг каталитически активных центров. Интерфейсы Cu-органика усиливают адсорбцию CO, снижают энергетический барьер для связывания CC и способствуют образованию ацетата.

Результаты были впечатляющими: они достигли фарадеевской эффективности ацетата 84.2% и селективности по углероду ацетата 92.1% при плотности тока 500 мА см-2. Максимальная парциальная плотность тока ацетата достигала 605 мА см-2, выход ацетата составил 63.4%. Эти результаты демонстрируют потенциал металлоорганических интерфейсов в адаптации реакционной микросреды для высокоселективного производства конкретных продуктов C2+ посредством электролиза CO.

Исследование открывает новые возможности для использования CO2 и производства ценных химикатов посредством эффективных процессов электролиза. Повышая селективность и производительность, эта стратегия способствует развитию устойчивых и экономически жизнеспособных технологий утилизации углерода.

Источник: Китайская академия наук.