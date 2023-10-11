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SpaceX анонсирует новую услугу Starlink Direct to Cell

ByМамфо Брешиа

Октябрь 11, 2023
SpaceX анонсирует новую услугу Starlink Direct to Cell

SpaceX представила новую страницу на своем веб-сайте Starlink, на которой представлена ​​будущая услуга сотовой связи, работающая на основе спутниковой сети. Страница Starlink Direct to Cell обещает пользователям «беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным для телефонов LTE по всему миру». Компания планирует внедрить возможности текстового сообщения в 2024 году, а в 2025 году — возможности голосовой связи и передачи данных. Кроме того, к 2025 году может быть доступна поддержка Интернета вещей (IoT).

Одной из примечательных особенностей системы прямой связи является ее совместимость с существующими телефонами LTE, не требующая аппаратного обеспечения, прошивки или специальных приложений. В технологии будет использоваться усовершенствованный модем eNodeB, действующий как вышка сотовой связи в космосе. Это позволит обеспечить сетевую интеграцию, аналогичную стандартному партнеру по роумингу.

PCMag сообщает, что новая веб-страница Starlink основана на существующих планах предлагать услуги совместно с американским оператором связи T-Mobile. Однако прежде чем SpaceX сможет официально запустить услугу в обеих странах, потребуются юридическое разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) и сотрудничество с Канадской комиссией по радио, телевидению и телекоммуникациям (CRTC).

В Канаде телекоммуникационный провайдер Rogers уже объявил о своем партнерстве с SpaceX для обеспечения доступа к службам экстренной помощи, включая службу 911, в районах, где нет традиционной связи. Внедрение этой возможности Роджерсом запланировано на 2024 год, что соответствует срокам, указанным на веб-сайте Starlink.

С помощью этой новой инициативы SpaceX стремится конкурировать с другими поставщиками услуг спутниковой сотовой связи, такими как Globalstar, которая обеспечивает Apple Emergency SOS через спутник.

Источники: Starlink, PCMag.

By Мамфо Брешиа

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