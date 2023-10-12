SpaceX представила новую веб-страницу, рекламирующую свою будущую услугу Starlink Direct to Cell, целью которой является обеспечение сотовой связи для существующих телефонов LTE с помощью спутниковых технологий. Услугу планируется внедрять поэтапно: в 2024 году будут представлены услуги текстовых сообщений, а в 2025 году — возможности голосовой связи и передачи данных. Кроме того, услуга будет поддерживать устройства Интернета вещей (IoT).

Согласно веб-сайту SpaceX, услуга Direct to Cell обеспечит беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным, не требуя каких-либо изменений в оборудовании, прошивке или специальных приложениях на существующих телефонах LTE. Несмотря на потенциально более медленные скорости от двух до четырех мегабит в секунду по сравнению с наземными сетями, ключевое преимущество услуги заключается в ее обширном покрытии. T-Mobile, американский партнер SpaceX, заявил в пресс-релизе, что услуга будет доступна в различных местах континентальной части США, на Гавайях, в некоторых частях Аляски, Пуэрто-Рико и в территориальных водах, даже за пределами досягаемости T-Mobile. сеть.

В последние годы использование спутниковой связи для смартфонов приобрело известность. Например, Apple представила функцию Emergency SOS на iPhone 14 и более новых моделях, позволяющую отправлять ограниченное количество сообщений и информацию о местоположении через спутник во время чрезвычайных ситуаций. Кроме того, AST SpaceMobile, компания спутниковой сотовой связи, поддерживаемая AT&T, недавно достигла важной вехи, совершив первый спутниковый звонок через 5G с немодифицированного смартфона.

Эти разработки в области спутниковой связи предлагают расширенные возможности связи и более широкий охват для пользователей смартфонов, особенно в отдаленных районах или во время чрезвычайных ситуаций. По мере того, как SpaceX продвигает свою услугу Starlink Direct to Cell, она обещает обеспечить расширенную мобильную связь в будущем.

Определения:

– LTE: Long-Term Evolution, стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и терминалов передачи данных.

– IoT: Интернет вещей, сеть взаимосвязанных объектов, которые могут собирать данные и обмениваться ими.

источники:

- Исходная статья: The Verge, Джон Портер.

- PCMag