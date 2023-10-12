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Служба SpaceX Starlink Direct to Cell для обеспечения сотовой связи через спутник

ByВики Ставропулу

Октябрь 12, 2023
Служба SpaceX Starlink Direct to Cell для обеспечения сотовой связи через спутник

SpaceX представила новую веб-страницу, рекламирующую свою будущую услугу Starlink Direct to Cell, целью которой является обеспечение сотовой связи для существующих телефонов LTE с помощью спутниковых технологий. Услугу планируется внедрять поэтапно: в 2024 году будут представлены услуги текстовых сообщений, а в 2025 году — возможности голосовой связи и передачи данных. Кроме того, услуга будет поддерживать устройства Интернета вещей (IoT).

Согласно веб-сайту SpaceX, услуга Direct to Cell обеспечит беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным, не требуя каких-либо изменений в оборудовании, прошивке или специальных приложениях на существующих телефонах LTE. Несмотря на потенциально более медленные скорости от двух до четырех мегабит в секунду по сравнению с наземными сетями, ключевое преимущество услуги заключается в ее обширном покрытии. T-Mobile, американский партнер SpaceX, заявил в пресс-релизе, что услуга будет доступна в различных местах континентальной части США, на Гавайях, в некоторых частях Аляски, Пуэрто-Рико и в территориальных водах, даже за пределами досягаемости T-Mobile. сеть.

В последние годы использование спутниковой связи для смартфонов приобрело известность. Например, Apple представила функцию Emergency SOS на iPhone 14 и более новых моделях, позволяющую отправлять ограниченное количество сообщений и информацию о местоположении через спутник во время чрезвычайных ситуаций. Кроме того, AST SpaceMobile, компания спутниковой сотовой связи, поддерживаемая AT&T, недавно достигла важной вехи, совершив первый спутниковый звонок через 5G с немодифицированного смартфона.

Эти разработки в области спутниковой связи предлагают расширенные возможности связи и более широкий охват для пользователей смартфонов, особенно в отдаленных районах или во время чрезвычайных ситуаций. По мере того, как SpaceX продвигает свою услугу Starlink Direct to Cell, она обещает обеспечить расширенную мобильную связь в будущем.

Определения:
– LTE: Long-Term Evolution, стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и терминалов передачи данных.
– IoT: Интернет вещей, сеть взаимосвязанных объектов, которые могут собирать данные и обмениваться ими.

источники:
- Исходная статья: The Verge, Джон Портер.
- PCMag

By Вики Ставропулу

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