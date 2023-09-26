Новые методы запутанности атомов ведут к более точным измерениям

Исследователи из JILA, совместного института Национального института стандартов и технологий (NIST) и Университета Колорадо в Боулдере, разработали новые методы «запутывания» больших групп атомов. Этот прорыв может произвести революцию в квантовых датчиках, атомных часах и тестах фундаментальной физики. Исследователи также нашли способы более точно измерить эти группы атомов даже в шумной среде.

Запутывание — ключевое понятие в науке об измерениях, поскольку оно позволяет использовать атомы в качестве высокочувствительных датчиков. Однако атомы по своей природе шумны, поскольку они являются квантовыми объектами. Благодаря запутанности исследователи могут уменьшить этот шум и получить более четкие и точные измерения. Более того, запутанные атомы могут работать вместе, что сокращает количество необходимых повторений измерений и экономит время.

Один из методов запутывания известен как спиновое сжатие. Этот метод уменьшает диапазон возможных энергетических состояний, в которых может находиться атом, что делает измерения более точными. Однако запутывать атомы, находящиеся далеко друг от друга, сложнее из-за более слабых взаимодействий между ними. Чтобы преодолеть эту проблему, исследователи использовали лазеры, чтобы вызвать взаимодействие между ионами кальция, позволяя атомам эффективно взаимодействовать друг с другом. Добавление внешних магнитных полей сделало эти взаимодействия динамичными, гарантируя, что все атомы в массиве смогут общаться, не теряя сообщения.

Результатом этого эксперимента стало создание запутанных атомов в состоянии со сжатием спина и, в конечном итоге, в так называемом «состоянии кошки» — особом виде суперпозиции, когда атомы одновременно находятся в двух диаметрально противоположных состояниях. Этот прорыв открывает новые возможности для высокоточных измерений и прогресса в различных областях науки.

Эти результаты были опубликованы в журнале Nature при сотрудничестве исследователей из Университета Инсбрука в Австрии. Запутывание и спиновое сжатие являются важнейшими методами в области квантовых измерений и потенциально могут способствовать развитию технологий и научному пониманию.

источники:

– JILA (Национальный институт стандартов и технологий)

– Университет Колорадо в Боулдере

– Университет Инсбрука