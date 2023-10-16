Новая гарнитура виртуальной реальности расширяет возможности экспериментов с мышью в нейробиологических исследованиях

Команда исследователей разработала гарнитуру виртуальной реальности (VR), специально разработанную для мышей, позволяющую проводить более захватывающие и естественные экспериментальные установки. Эта разработка может значительно улучшить наше понимание нейронных путей, участвующих в сложном поведении.

Традиционно нейробиологи изучают активность мозга бодрствующих мышей, заменяя часть их черепа прозрачным окном и помещая их под микроскоп. Для наблюдения за навигационными нейронными сетями мышей помещают на беговую дорожку лицом к панорамным дисплеям. Однако эти дисплеи предназначены для людей и имеют гораздо более высокое разрешение, чем то, которое могут обнаружить мыши. Кроме того, периферийное записывающее оборудование мозга может отвлекать животных от их задач.

Недавно разработанная VR-гарнитура, которую исследователи назвали MouseGoggles, по дизайну напоминает человеческие VR-гарнитуры. Он включает в себя два круглых дисплея, линзы и компьютерную систему, упакованные в корпус, напечатанный на 3D-принтере. Чтобы создать виртуальную среду, экраны низкой четкости, изначально предназначенные для умных часов, были перепрофилированы. Мыши перемещаются по этому моделируемому пространству, бегая по вращающемуся шару из пенопласта, оснащенному оптическими датчиками для измерения скорости и направления.

Используя микроскопию, команда обнаружила, что MouseGoggles генерирует тот же образец активности в зрительной коре, что и традиционные устройства. Кроме того, электроды, имплантированные в гиппокамп, обнаружили активацию клеток места, которые соответствовали всему виртуальному маршруту, что указывает на то, что мыши распознавали виртуальные местоположения.

Чтобы проверить эффективность MouseGoggles, ученые научили мышей выполнять задачи пространственного обучения. Мышам награждали сладкими напитками, когда они исследовали определенные места, а при повторении круга они демонстрировали предвкушение, облизывая одни и те же места. Это говорит о том, что мыши смогли распознавать и запоминать виртуальные локации.

Исследователи сосредоточены на том, чтобы сделать гарнитуру еще меньше и легче для экспериментов со свободно ходящими мышами. Низкая стоимость сборки, которая составляет менее 200 долларов США с использованием легкодоступных материалов, а также онлайн-руководство по эксплуатации, делает MouseGoggles доступным инструментом для исследователей в сообществе нейробиологов.

Эта разработка может привести к более эффективным экспериментам, поскольку мыши смогут вести себя более естественно в виртуальных средах, требуя меньше обучения и меньше времени, проводимого в установке с фиксированной головой. Благодаря способности получать более глубокое понимание нейронных путей, лежащих в основе сложного поведения, эта новая VR-гарнитура может способствовать развитию научных исследований в области нейробиологии.

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