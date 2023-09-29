На острове Уайт обнаружен новый вид травоядных динозавров

На острове Уайт был обнаружен новый вид травоядных динозавров, что позволяет предположить, что в Европе существовало собственное уникальное семейство мелких травоядных динозавров. Ископаемые останки принадлежат динозавру под названием vectidromeus insularis, который был размером с курицу, но, вероятно, стал бы намного больше, если бы достиг зрелого возраста. Это второй представитель семейства гипсилофодонтов, обнаруженный на острове.

Гипсилофодонты были благородными двуногими травоядными животными, существовавшими около 125 миллионов лет назад. Они жили рядом с другими известными динозаврами, такими как тираннозавры, спинозавры и игуанодоны. Открытие вектидромеуса было сделано благодаря совместным усилиям университетов Портсмута и Бата.

Доктор Николас Лонгрич из Центра эволюции Милнера при Университете Бата подчеркнул важность находки, заявив: «Палеонтологи работают на острове Уайт уже более века, и эти окаменелости сыграли важную роль. в истории палеонтологии позвоночных, но мы все еще делаем новые открытия о фауне динозавров, поскольку море разрушает новые окаменелости из скал».

Вектидромеус тесно связан с другим динозавром, называемым гипсилофодоном лисицей, который был одним из первых динозавров, описанных по относительно полным останкам в викторианскую эпоху. Интересно, что гипсилофодон foxii использовался ученым Томасом Генри Хаксли как доказательство связи между птицами и динозаврами. Вектидромеус, который может быть на два-три миллиона лет моложе гипсилофодона, помогает лучше понять разнообразие этих динозавров.

Доктор Лонгрич также отмечает, что это открытие интригует, поскольку эти динозавры не имеют близкого родства с динозаврами, обитающими в Северной Америке, Азии или южном полушарии. Это говорит о том, что после распада Пангеи на каждом континенте существовала большая изоляция и на каждом континенте развивались разные виды динозавров.

Профессор Дэйв Мартилл из Портсмутского университета, который является соавтором исследования, считает удивительным, как много новых динозавров было обнаружено на острове Уайт за последние годы. Он объясняет это усилиями коллекционеров-любителей, внесших свой вклад в эту область.

Это открытие проливает свет на уникальную фауну динозавров, существовавшую в Европе в меловой период, и способствует нашему пониманию эволюции динозавров и движения континентов.

источники:

– Меловые исследования

– Университет Бата

- Портсмутский университет