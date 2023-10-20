Путешествие на астероид 16 «Психея»: исследование зарождения Солнечной системы

Недавняя астрономическая фотография привлекла внимание как ученых, так и любителей космоса. На изображении изображена небольшая коллекция гравия, содержащаяся в металлическом контейнере, но что делает его необычным, так это то, что этот гравий произошел с астероида. Будучи остатками первичного материала со времен зарождения Солнечной системы, этот образец имеет значительную научную ценность. Теперь новый космический корабль отправляется в миссию по исследованию другого астероида, известного как 16 Психея, состоящего в основном из железа и родственных ему металлов.

Формирование Солнечной системы было драматичным и сложным процессом. Частицы пыли внутри облака, породившего Солнце и планеты, начали объединяться, образуя комки. Эти комки иногда росли, прилипая к другим комкам, но столкновения на высоких скоростях также приводили к их распаду на гравий и пыль. Время от времени в столкновениях участвовали более крупные тела, например, когда Земля формировалась и столкнулась с объектом размером с Марс. Обломки этого столкновения в конечном итоге привели к созданию Земли и Луны.

Когда материал столкнулся с растущим небесным телом, огромное количество вырабатываемой энергии высвободило обильное количество тепла. В результате образовалась расплавленная каменная сфера, которая постепенно охлаждалась в течение миллиардов лет. Даже по сей день ядро ​​Земли остается горячим и частично расплавленным. Часть этого тепла возникает в результате формирования планеты, а остальная часть — в результате распада радиоактивных элементов. Пыль, сформировавшая планеты, состояла из различных горных минералов, льда, железа, никеля и родственных металлов, а также следов тяжелых элементов, в том числе радиоактивных.

Присутствие железа и его родственников в облаках космической пыли является следствием производства энергии внутри звезд. Эти элементы являются конечной точкой реакций синтеза в звездах, которым требуется огромное количество энергии для производства чего-либо сверх них. Следовательно, когда звезды коллапсируют и взрываются, они выбрасывают во Вселенную железо и другие тяжелые элементы. Этот процесс приводит к образованию более тяжелых элементов, таких как золото, серебро, свинец и различные радиоактивные изотопы.

По мере формирования новой планеты смесь расплавленных материалов с трудом объединяется. Более легкие минералы, такие как кремний и алюминий, поднимаются к поверхности планеты, а более тяжелые железо, магний и родственные металлы опускаются к ее середине. В случае разрушительного столкновения с другой планетой металлическое ядро ​​может выжить и стать астероидом. Такой астероид в основном будет состоять из никеля и железа, а также небольших количеств других тяжелых элементов.

Есть две важные причины, почему изучение никелевого/железного астероида, такого как 16 Психея, представляет интерес. Во-первых, он предоставляет доступный образец недостижимого ядра Земли, предлагая ценную информацию о формировании нашего мира и других каменистых планет. Во-вторых, поскольку люди решаются создавать базы на Луне и других небесных телах, наличие необходимых ресурсов становится критически важным. В то время как вода широко доступна в космосе, строительные материалы, такие как сталь, тяжелые и громоздкие для транспортировки с Земли. Следовательно, обнаружение этих ресурсов на месте значительно упростит будущие космические миссии и снизит затраты.

Углубляясь в состав и характеристики астероидов, таких как 16 Психея, ученые разгадывают тайны рождения Солнечной системы и прокладывают путь для будущих исследований космоса и колонизации.

источники:

– Кен Таппинг, астроном Радиоастрофизической обсерватории Доминиона в Пентиктоне.